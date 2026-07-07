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Iran tiếp tục cảnh báo Mỹ

Thứ Ba, 07:31, 07/07/2026
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VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tối 6/7 cảnh báo, chính quyền Mỹ cần tôn trọng người Iran, nếu không sẽ phải đối mặt với sự đáp trả mạnh mẽ.


Cảnh báo của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đưa ra, chỉ vài giờ sau Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tấn công trở lại vào Iran, nếu Tehran không tiến tới thỏa thuận với Washington. Tuyên bố của cơ quan an ninh Iran nhấn mạnh, chính quyền Mỹ cần tôn trọng người dân Iran, bằng không sẽ bị giáng trả bằng một thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt.

Theo truyền thông Iran và khu vực, ngôn ngữ khác biệt mà Iran dọa đáp trả Mỹ, nhiều khả năng là một hành động quân sự mạnh mẽ, tương tự như phản ứng trong những lần đụng độ giữa hai bên thời gian qua. Tuy nhiên, nhận định này chưa được giới chức Iran xác nhận.

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Chánh án Tòa án tối cao Iran Gholamhossein Mohseni Ejei (ngoài cùng bên phải) tham dự lễ tiễn biệt cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei tại Tehran vào ngày 3 tháng 7 năm 2026. Ảnh: IRIB

Trước đó, phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục ở Nhà trắng, Tổng thống Donald Trump cảnh báo, Mỹ có thể tàn phá hệ thống cầu cống và hạ tầng năng lượng của Iran, nếu Tehran không tiến tới thỏa thuận với Washington.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã tạm lắng xuống những ngày qua, trong bối cảnh Iran tổ chức lễ quốc tang kéo dài từ ngày 4 - 9/7 cho Đại giáo chủ Ali Khamenei. Ông Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao Iran bị hạ sát, trong chiến dịch không kích ồ ạt của Mỹ và Israel vào Thủ đô Tehran hôm 28/2 - ngày đầu tiên chiến tranh bùng phát.     

Dự kiến, ngay sau lễ tang của Đại giáo chủ Ali Khamenei, đàm phán hòa bình Mỹ-Iran sẽ được nối lại tại Pakistan vào cuối tuần này. Tuy nhiên, đây tiếp tục được dự báo là một vòng đối thoại nhiều thách thức, khó có thể tạo được đột phá lớn, tương tự như tại các vòng thương lượng đã được tổ chức ở Thụy Sỹ và Qatar thời gian qua.

Bá Thi/VOV-Cairo
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