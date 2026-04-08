Hàn Quốc tiếp tục tố Triều Tiên phóng tên lửa

Thứ Tư, 10:59, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên vừa tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo về phía Biển Nhật Bản.

Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc cho biết, vào lúc 8h50 ngày 8/4 (giờ địa phương), Triều Tiên đã phóng nhiều vật thể bay về phía Biển Nhật Bản và được xác định là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Các tên lửa này bay được khoảng 240 km. Trước đó, ngày 7/4, Triều Tiên cũng đã phóng nhiều vật thể bay từ khu vực ngoại ô Bình Nhưỡng.

han quoc tiep tuc to trieu tien phong ten lua hinh anh 1
Triều Tiên phóng thành công tên lửa từ tàu khu trục lớn 5.000 tấn. Ảnh: KCNA

Phía Triều Tiên vẫn chưa chính thức lên tiếng về vấn đề này, nhưng việc phóng tên lửa trong 2 ngày liên tiếp được đánh giá là diễn biến bất thường. Hiện nay, quân đội Hàn Quốc đang đặt trong trạng thái cảnh giác cao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với quân đội Mỹ để phân tích chi tiết các thông tin liên quan và xây dựng phương án ứng phó khi cần thiết.

Cùng với hoạt động phóng tên lửa, trong thông cáo phát đi tối 7/4, Triều Tiên tiếp tục đưa ra tuyên bố cứng rắn, khẳng định “bản chất thật” của Hàn Quốc với tư cách là một quốc gia thù địch sẽ không bao giờ thay đổi. Tuyên bố này xuất hiện trong bối cảnh Hàn Quốc đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa giải liên Triều với nhiều bước đi cụ thể.

Giới quan sát nhận định, những phát ngôn và hành động gần đây của Triều Tiên cho thấy Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi lập trường cứng rắn trong quan hệ với Hàn Quốc. Theo đó, tình hình trên bán đảo Triều Tiên nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tin liên quan

Tàu của Nhật Bản và Pháp đi qua được Hormuz, Hàn Quốc “sốt ruột”
Tàu của Nhật Bản và Pháp đi qua được Hormuz, Hàn Quốc "sốt ruột"

Châu Âu, Hàn Quốc chạy đua bảo đảm năng lượng giữa khủng hoảng Trung Đông
Châu Âu, Hàn Quốc chạy đua bảo đảm năng lượng giữa khủng hoảng Trung Đông

Triều Tiên thử nghiệm nhiên liệu rắn thế hệ mới cho động cơ tên lửa
Triều Tiên thử nghiệm nhiên liệu rắn thế hệ mới cho động cơ tên lửa

