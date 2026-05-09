Nóng thế giới ngày 9/5: Ông Trump cảnh báo đáp trả "mạnh mẽ và dữ dội"

Mỹ chặn đứng đòn tập kích của Iran nhắm vào 3 tàu chiến: Quân đội Mỹ cho biết đã ngăn chặn thành công các cuộc tấn công của Iran nhằm vào ba tàu hải quân đang hoạt động tại eo biển Hormuz, đồng thời tiến hành “các đòn đánh nhằm vào những cơ sở quân sự của Iran được cho là đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ”. Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), vụ việc xảy ra khi các tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang di chuyển qua eo biển Hormuz. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội ngày 7/5, CENTCOM cáo buộc Iran thực hiện “các cuộc tấn công vô cớ”, buộc lực lượng Mỹ phải triển khai biện pháp đáp trả mang tính tự vệ.

Một con tàu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman, ngày 12/4/2026. Ảnh: Reuters

Phía Mỹ khẳng định không có tàu chiến nào bị trúng đạn trong vụ việc. Quân đội Mỹ cũng nhấn mạnh Washington không tìm cách làm leo thang căng thẳng trong khu vực, song “vẫn duy trì hiện diện và sẵn sàng bảo vệ lực lượng Mỹ trước mọi mối đe dọa”.

Iran đưa ra quy định mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz: Theo một tài liệu mà CNN tiếp cận được, Iran đã ban hành một loạt quy định mới đối với các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz. Tài liệu mang tên “Tuyên bố thông tin tàu thuyền” là mẫu đơn do Cơ quan Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran ban hành, yêu cầu tất cả tàu quá cảnh phải hoàn tất nhằm bảo đảm được phép đi qua an toàn. Mẫu đơn gồm hơn 40 câu hỏi, yêu cầu các tàu khai báo tên tàu, số nhận dạng, tên trước đây, quốc gia xuất xứ, quốc gia đích đến cùng nhiều thông tin khác. Tài liệu cũng yêu cầu cung cấp quốc tịch của chủ sở hữu đăng ký, đơn vị quản lý và các thành viên thủy thủ đoàn.

Thỏa thuận Israel - Lebanon chưa thể mang lại hòa bình thực sự: Ông Firas Maksad, giám đốc điều hành khu vực Trung Đông của Eurasia Group, nhận định rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Lebanon và Israel chỉ là "thỏa thuận ngừng bắn trên danh nghĩa". Phát biểu từ Beirut, ông Maksad cho rằng bất chấp các chiến dịch quân sự kéo dài của Israel, Hezbollah dường như vẫn duy trì được vị thế vững chắc hơn, trong khi chính phủ và tổng thống Lebanon lại rơi vào thế suy yếu cả về chính trị lẫn khả năng kiểm soát tình hình.

Lebanon và Israel dự kiến sẽ tiếp tục một vòng đàm phán mới tại Washington vào tuần tới. Tuy nhiên, theo ông Maksad, Beirut hiện vẫn ở trong tình thế hết sức nhạy cảm về mặt chính trị. Ông nhấn mạnh rằng giới lãnh đạo Lebanon “không thể xuất hiện cùng nhau, chứ chưa nói đến việc bắt tay với thủ tướng Israel”, trong bối cảnh Israel vẫn tiếp tục hiện diện quân sự và tiến hành các cuộc không kích trên lãnh thổ Lebanon.

Giao tranh trên đảo chiến lược của Iran tại vịnh Ba Tư: Truyền thông Iran khẳng định đã xảy ra giao tranh tại một trong các hòn đảo chiến lược của nước này trên vịnh Ba Tư. Cùng lúc, một nguồn tin Mỹ khẳng định tàu chiến Mỹ đã tập kích mục tiêu Iran tại vịnh Ba Tư. Theo truyền thông Nhà nước Iran, các lực lượng vũ trang nước này đã giao tranh với “kẻ thù” trên đảo Qeshm, hòn đảo chiến lược và lớn nhất của Iran tại vịnh Ba Tư. Cùng lúc, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran khẳng định nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy từ khu vực cảng Bandar Abbas, phía Nam Iran. Nguồn tin nghi ngờ đây có thể là hành vi thù địch liên quan UAE và cảnh báo quốc gia vùng Vịnh sẽ phải trả giá đắt, nếu đó là sự thật.

Trong khi đó, một số phương tiện truyền thông khu vực dẫn một nguồn tin Mỹ nói rằng lực lượng Mỹ đã tập kích cảng trên đảo Qeshm và cảng Bandar Abbas của Iran ngày 7/5. Nguồn tin khẳng định cuộc tấn công không đồng nghĩa chiến tranh bùng phát trở lại, hay lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran đã hết hiệu lực.

Ông Trump cảnh báo đáp trả "mạnh mẽ và dữ dội" nếu Iran không sớm đạt thỏa thuận: Ông Trump hôm 8/5 tuyên bố các lực lượng Mỹ đã đánh chặn và phá hủy các phương tiện tấn công của Iran nhằm vào ba tàu khu trục Hải quân Mỹ khi các tàu này di chuyển qua eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Washington sẽ đáp trả “mạnh mẽ và dữ dội hơn nhiều” nếu Tehran không sớm đạt được một thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

“Ba tàu khu trục hạng nhất của Mỹ vừa di chuyển rất thành công ra khỏi eo biển Hormuz, dưới làn đạn. Không có thiệt hại nào đối với ba tàu khu trục, nhưng những kẻ tấn công Iran đã chịu thiệt hại nặng nề”, Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.

Căng thẳng Mỹ - Iran vẫn trong tầm kiểm soát sau loạt đòn "ăn miếng trả miếng": Các cuộc tấn công qua lại trong ngày 7/5 được xem là phép thử nghiêm trọng nhất đối với thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 1 tháng giữa Mỹ và Iran. Dù vậy, cả Washington và Tehran đều đang nỗ lực kiềm chế để ngăn xung đột vượt ngoài tầm kiểm soát.

Phía Iran cho biết quân đội Mỹ đã tấn công hai con tàu tại cửa ngõ eo biển Hormuz, đồng thời tiến hành loạt không kích trực diện vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran. Trong khi đó, phía Mỹ khẳng định họ chỉ đáp trả sau khi các lực lượng Iran nổ súng nhằm vào tàu chiến của nước này. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó tìm cách hạ nhiệt tình hình khi trả lời báo giới rằng thỏa thuận ngừng bắn “vẫn còn hiệu lực”, đồng thời mô tả vụ việc chỉ là “một va chạm nhỏ”. Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin tình hình đã nhanh chóng trở lại bình thường sau nhiều giờ giao tranh.

Báo cáo mật của CIA hé lộ khả năng chống chịu đáng gờm của Iran: Trái với những tuyên bố cứng rắn từ Nhà Trắng, một báo cáo tình báo Mỹ cho thấy Iran vẫn duy trì được đáng kể năng lực quân sự và có thể trụ vững trước sức ép phong tỏa trong nhiều tháng. Một đánh giá mật của cộng đồng tình báo Mỹ được chuyển tới Nhà Trắng cho thấy Iran có thể chống chịu lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ trong ít nhất 3-4 tháng trước khi rơi vào tình trạng khó khăn kinh tế nghiêm trọng hơn. Báo cáo cũng kết luận Tehran vẫn duy trì được kho tên lửa và máy bay không người lái (UAV) đáng kể bất chấp nhiều tuần hứng chịu các đợt không kích dữ dội của Mỹ và Israel.

Mỹ tính khoan dầu dưới các căn cứ quân sự vì khủng hoảng Hormuz: Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khả năng khai thác dầu dưới các căn cứ quân sự nhằm bổ sung cho Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) đang suy giảm mạnh. SPR được thành lập từ giữa thập niên 1970, là kho dự trữ khẩn cấp nhằm giảm thiểu tác động của các cú sốc nguồn cung và biến động giá dầu. Bloomberg ngày 7/5 dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết chính quyền Mỹ đang nghiên cứu các biện pháp “sáng tạo” để tái bổ sung kho dự trữ dầu chiến lược quốc gia, bao gồm khả năng sử dụng các khu đất thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ.

Ukraine biến chiến tuyến thành “mê cung phòng thủ” đối phó Nga: Từ các chiến hào nhiều lớp, rào chắn “răng rồng” đến máy bay không người lái và tác chiến điện tử, Ukraine đang xây dựng một mạng lưới phòng thủ quy mô lớn nhằm làm chậm, chia cắt và bào mòn các đợt tiến công của Nga.

Trong cuộc phỏng vấn tại Diễn đàn Kỹ sư Chiến đấu và Hậu cần 2026, Chuẩn tướng Vasyl Syrotenko, Tham mưu trưởng Lực lượng Công binh thuộc Bộ Tư lệnh Hỗ trợ của Lực lượng Vũ trang Ukraine, cho biết, hệ thống phòng thủ hiện nay của Ukraine là “hệ thống phòng thủ kiên cường”, được hình thành thông qua quá trình thích ứng liên tục trên chiến trường. Theo ông, mô hình này đã phát triển vượt ra ngoài cấu trúc phòng thủ nhiều lớp truyền thống, không chỉ nhằm giữ vững vị trí mà còn để định hình chiến trường và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tác chiến của lực lượng Ukraine.

Ukraine nỗ lực đối phó với các đợt tấn công của Nga. Ảnh minh họa: AP

Tòa án thương mại Mỹ bác bỏ mức thuế quan toàn cầu 10% của ông Trump: Tòa án Thương mại Mỹ ngày 7/5 ra phán quyết chống lại mức thuế toàn cầu 10% trong vòng 150 ngày của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đã không thể biện minh tính hợp pháp cho các mức thuế diện rộng này theo một đạo luật thương mại năm 1974.

Phán quyết được đưa ra với tỷ lệ 2-1, trong đó một thẩm phán cho rằng còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng cho các nguyên đơn là các doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, Tòa án Thương mại Mỹ cho rằng ông Trump đã viện dẫn sai một đạo luật thương mại có từ nhiều thập kỷ trước khi áp dụng các mức thuế này hồi tháng 2, gần như ngay sau khi các mức thuế trừng phạt trước đó của ông bị Tòa án Tối cao bác bỏ.

Số người thiệt mạng vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc tăng lên 37: Vụ nổ ngày 4/5 tại nhà máy pháo hoa ở thành phố Lưu Dương (tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc) đã khiến 37 người thiệt mạng tính đến trưa 8/5, theo nhà chức trách. Giới chức địa phương cho biết con số 37 người thiệt mạng được xác định sau quá trình tìm kiếm, rà soát hiện trường và đối chiếu dữ liệu liên quan, bao gồm kiểm đếm số người ra vào khu nhà xưởng, trích xuất camera, khảo sát hiện trường, gọi điện và nhận dạng qua ADN. Hiện vẫn còn 1 người mất tích, 51 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng đang được điều trị. Cảnh sát cũng đã triệu tập 8 cá nhân bị tình nghi liên quan vụ nổ.