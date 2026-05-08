Nóng thế giới ngày 8/5: Ông Trump cho rằng Iran muốn có thỏa thuận, Tehran nói đang xem xét

Ông Trump yêu cầu Iran chuyển kho urani làm giàu sang Mỹ để đạt thỏa thuận: Tổng thống Donald Trump cho biết một thỏa thuận tiềm năng với Iran sẽ yêu cầu Tehran chuyển kho dự trữ urani đã làm giàu sang Mỹ, đồng thời cam kết không vận hành các cơ sở hạt nhân ngầm.

Phát biểu với PBS News, ông Trump nói các điều khoản này là một phần trong khuôn khổ đàm phán đang được cân nhắc. Những tín hiệu tích cực từ các bên trung gian Pakistan đã góp phần thúc đẩy ông Trump hôm 5/5 tuyên bố tạm dừng “Dự án Tự do” - chiến dịch dẫn đường cho các tàu mắc kẹt rời khỏi eo biển Hormuz với lý do tiến triển trong đàm phán với Iran, theo hai quan chức chính quyền Mỹ.

Iran tiết lộ đang xem xét đề xuất mới nhất của Mỹ: Iran vẫn đang xem xét đề xuất mới nhất của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết trong các cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông trong nước.

“Bản kế hoạch và đề xuất của Mỹ hiện vẫn đang được Iran xem xét và sau khi hoàn tất quan điểm của mình, Iran sẽ chuyển cho Pakistan”, ông Baghaei nói với hãng thông tấn ISNA hôm 6/5. Người phát ngôn này sau đó nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) rằng quá trình rà soát vẫn đang tiếp diễn và Iran chưa gửi phản hồi tới các bên trung gian Pakistan.

Ông Trump nói về khả năng đạt thoả thuận với Iran: Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã có “các cuộc trao đổi rất tích cực” với Iran trong 24 giờ qua, song nhấn mạnh “không có bất kỳ thời hạn nào” về việc khi nào Washington sẽ nhận được phản hồi từ Tehran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục ngày 6/5, ông Trump nói: “Chúng tôi đang ở vị thế tốt. Hiện mọi việc đang tiến triển thuận lợi và chúng tôi cần đạt được những gì cần đạt được. Nếu không, chúng tôi sẽ phải tiến thêm một bước lớn. Nhưng nói như vậy chứ họ (Iran - ND) cũng muốn đạt được một thỏa thuận”.

Ông Trump tuyên bố chiến sự có thể kết thúc nếu Iran chấp nhận thỏa thuận: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng 6/5, ông Trump cho biết chiến dịch quân sự mang tên “Cuồng nộ” sẽ kết thúc nếu Iran thực hiện đúng các cam kết đã đạt được với Mỹ. Theo ông, nếu Iran đồng ý với những gì đã được thống nhất thì chiến dịch quân sự và lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ kết thúc.

Tuy nhiên, ông Trump cũng cảnh báo rằng nếu Tehran từ chối thỏa thuận, các cuộc tấn công quân sự sẽ được nối lại với cường độ lớn hơn trước.

Tiết lộ mức độ thiệt hại tài sản quân sự Mỹ sau các đòn đáp trả của Iran: Theo Washington Post, kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2/2026, các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Tehran đã làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 228 công trình và thiết bị tại các căn cứ quân sự Mỹ trên khắp Tây Á.

Các mục tiêu được xác định thông qua phân tích ảnh vệ tinh bao gồm kho chứa máy bay, doanh trại, kho nhiên liệu, máy bay, cùng các hệ thống radar, liên lạc và phòng không quan trọng. Dẫn lời các quan chức Mỹ, báo cáo cho biết các cuộc không kích của Iran đã khiến một số căn cứ Mỹ trong khu vực trở nên quá nguy hiểm nên khó có thể duy trì quân số ở mức thông thường, buộc các chỉ huy phải di dời phần lớn binh sĩ khỏi các địa điểm này.

Tehran cáo buộc Washington gây sức ép, Mỹ nổ súng vào tàu Iran: Chủ tịch Quốc hội Iran tối qua (6/5) khẳng định Mỹ vẫn đang theo đuổi nhiều phương cách hòng buộc Iran phải đầu hàng. Cáo buộc được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ tiếp tục đe dọa sẽ ném bom dữ dội hơn vào Iran nếu Tehran không chấp nhận các điều kiện ngừng bắn của Washington. Trong khi đó, trên thực địa, lực lượng Mỹ thông báo đã khai hỏa và vô hiệu hóa một tàu Iran tại vịnh Oman.

Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an bác dự thảo nghị quyết của Mỹ về eo biển Hormuz: Ngày 6/5, phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc đã kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an bác dự thảo nghị quyết do Mỹ bảo trợ về vấn đề eo biển Hormuz.

Thông cáo của phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc nêu rõ: "Iran kêu gọi các quốc gia thành viên hành động trên cơ sở logic, công bằng và nguyên tắc, không chịu áp lực, bác bỏ dự thảo đồng thời kiềm chế việc ủng hộ hoặc cùng bảo trợ cho dự thảo này."

Thông cáo nhấn mạnh việc chấm dứt xung đột vĩnh viễn, dỡ bỏ phong tỏa hàng hải và khôi phục lưu thông là giải pháp khả thi duy nhất cho vấn đề eo biển Hormuz. Phía Iran cũng quan ngại Mỹ thúc đẩy dự thảo nghị quyết về “tự do hàng hải” có thể xuất phát từ các mục tiêu chính trị hơn là nhằm giải quyết khủng hoảng.

Israel không kích Beirut lần đầu tiên kể từ lệnh ngừng bắn: Israel đã không kích vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut, mở rộng các đợt tấn công tại Lebanon kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh trong cuộc chiến với Hezbollah được ký kết ngày 16/4.

Israel cho rằng các điều khoản ngừng bắn cho phép nước này tiếp tục nhắm vào những mục tiêu của Hezbollah mà họ coi là mối đe dọa trực tiếp.

Tuy nhiên, cuộc không kích ngày 6/5 đánh dấu lần đầu tiên Israel tấn công Beirut kể từ ngày 8/4, thời điểm nước này tiến hành một loạt cuộc không kích dữ dội nhằm vào thủ đô Lebanon và nhiều khu vực khác trên cả nước, khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Hàng trăm UAV tấn công Nga, trung tâm hậu cần quân sự lớn gần Moscow bị đánh trúng: Ngay trước thềm kỉ niệm Ngày Chiến thắng, trung tâm hậu cần quân sự gần thủ đô Moskva bị tấn công trong đợt tập kích quy mô lớn với 347 thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Liên bang Nga.

Báo The Kyiv Post ngày 7/5 cho biết vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Liên bang Nga siết chặt an ninh trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, khi giới chức lên kế hoạch cắt internet, đóng cửa sân bay và áp đặt nhiều hạn chế trên khắp thủ đô Moscow.

Các thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm trên khắp Liên bang Nga, được cho là nhằm vào một cơ sở hậu cần quân sự trọng yếu gần Moscow chỉ vài ngày trước cuộc duyệt binh kỉ niệm Ngày Chiến thắng (9/5) của Điện Kremlin.

Các kênh giám sát của Nga và các nguồn tin tình báo mã nguồn mở OSINT của Ukraine cho biết thiết bị bay không người lái đã nhắm vào tổ hợp sản xuất và hậu cần Nara tại Naro-Fominsk, phía Tây Nam Moscow.

Cựu thủ tướng Hàn Quốc bị tuyên án 15 năm tù trong vụ thiết quân luật năm 2024: Tòa án Cấp cao Seoul của Hàn Quốc hôm nay (7/5) đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Han Duck-soo 15 năm tù về các tội danh liên quan tới vụ án ban hành thiết quân luật tại nước này năm 2024.

Theo đó mức án tuyên phạt cho cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã giảm 8 năm so với bản án sơ thẩm là 23 năm tù. Hội đồng xét xử giữ nguyên nhận định của tòa sơ thẩm khi cho rằng phần lớn các cáo buộc chính đối với ông là có tội.

New Zealand áp lệnh trừng phạt mới với 20 cá nhân và thực thể ủng hộ Nga: Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters hôm 7/5 ra thông báo về việc nước này vừa ban hành gói trừng phạt mới nhằm vào 20 cá nhân và thực thể ủng hộ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Đây là lệnh trừng phạt thứ 35 của New Zealand với Nga kể từ khi bùng phát cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Cụ thể, những cá nhân được đưa vào lệnh trừng phạt lần này là những tác nhân hỗ trợ chiến thuật chiến tranh hỗn hợp của Nga trong cuộc xung đột trong đó bao gồm những cá nhân có đóng góp cho tổ hợp quân sự của Nga, các nhân tố đến từ Triều Tiên và Iran đang hỗ trợ quân đội Nga.

Nhiều quốc gia đồng loạt nâng mức cảnh giác vì ổ dịch hantavirus trên tàu du lịch: Sau khi ghi nhận các ca tử vong và nhiều trường hợp nghi nhiễm liên quan đến ổ dịch hantavirus trên tàu du lịch quốc tế MV Hondius, hàng loạt quốc gia đã nâng mức cảnh giác.

Tại Anh, cơ quan an ninh y tế đã khuyến cáo hai công dân tự cách ly sau khi trở về từ con tàu liên quan đến ổ dịch hantavirus, đồng thời theo dõi chặt chẽ các trường hợp liên quan. Ở Tây Ban Nha, nơi con tàu dự kiến cập cảng, kế hoạch cách ly và hồi hương hành khách đã được chuẩn bị. Thụy Sĩ xác nhận ca bệnh liên quan và kích hoạt hệ thống xét nghiệm chuyên sâu, trong khi Argentina khẩn trương truy vết nguồn lây từ điểm khởi hành ban đầu.

Cuba chỉ trích các biện pháp siết chặt của Mỹ: Ngoại trưởng Cuba ngày 6/5 đã chỉ trích mạnh mẽ các biện pháp siết chặt của Mỹ nhằm vào đảo quốc này, cáo buộc Washington đang áp đặt một “lệnh phong tỏa dầu mỏ” gây ra khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng và làm gia tăng căng thẳng song phương.

Tuyên bố trên tài khoản X, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla cho rằng chính quyền Mỹ đang cố tình che giấu các biện pháp hạn chế nguồn cung nhiên liệu đối với Cuba, đồng thời bác bỏ tuyên bố từ phía Washington rằng không tồn tại lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Havana.