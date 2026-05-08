Iran cáo buộc Mỹ vi phạm ngừng bắn

Thứ Sáu, 08:54, 08/05/2026
VOV.VN - Iran vừa cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn giữa hai bên, cảnh báo hành vi thù địch sẽ đối mặt hậu quả nghiêm trọng.

Bộ Tư lệnh Chỉ huy chiến dịch hợp nhất Khatam Al Anbiya của Iran vừa ra tuyên bố cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn khi tấn công 2 tàu chở dầu tại eo Hormuz và tập kích các địa điểm dân sự của Iran. Tuyên bố nêu rõ lực lượng Mỹ đã tấn công tàu chở dầu Iran đi từ đảo Jask về phía eo biển Hormuz và một phương tiện khác đang di chuyển từ bên ngoài vào eo biển Hormuz. Đồng thời, lực lượng Mỹ còn phối hợp với một số quốc gia trong khu vực, không kích các khu vực dân sự dọc bờ biển phía Nam Iran, trong đó có đảo Qeshm.

iran cao buoc my vi pham ngung ban hinh anh 1
Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Khatam Al Anbiya, ông Ebrahim Zolfaghri cảnh báo Mỹ và các đồng minh sẽ đối mặt đòn đáp trả mạnh mẽ và không do dự từ Iran, nếu hành vi gây hấn tái diễn.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin đảo Qeshm và cảng Bandar Abbas của nước này đã bị tấn công. Tại phía Tây thủ đô Tehran, hệ thống phòng không Iran đã được kích hoạt và khai hỏa đánh chặn một số mục tiêu thù địch.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Ông Trump cảnh báo đáp trả "mạnh mẽ và dữ dội" nếu Iran không sớm đạt thỏa thuận

VOV.VN - Ông Trump hôm 8/5 tuyên bố các lực lượng Mỹ đã đánh chặn và phá hủy các phương tiện tấn công của Iran nhằm vào ba tàu khu trục Hải quân Mỹ khi các tàu này di chuyển qua eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Washington sẽ đáp trả “mạnh mẽ và dữ dội hơn nhiều” nếu Tehran không sớm đạt được một thỏa thuận.

Từ “Cuồng nộ” đến “Dự án tự do”: Mỹ loay hoay thoát khỏi bẫy chiến lược tại Iran

VOV.VN - Cuộc xung đột Mỹ-Iran mà ông Trump từng kỳ vọng sẽ chỉ kéo dài khoảng 6 tuần nay đã bước sang tuần thứ 10 mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Theo giới quan sát, Tổng thống Mỹ hiện đối mặt với hai sức ép lớn — một từ địa chính trị và một từ tình hình chính trị trong nước.

Eo biển Hormuz dậy sóng: Mỹ chặn đứng đòn tập kích của Iran nhắm vào 3 tàu chiến

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết đã ngăn chặn thành công các cuộc tấn công của Iran nhằm vào ba tàu hải quân đang hoạt động tại eo biển Hormuz, đồng thời tiến hành “các đòn đánh nhằm vào những cơ sở quân sự của Iran bị cho là đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ”.

