Iran cáo buộc Mỹ vi phạm ngừng bắn

Bộ Tư lệnh Chỉ huy chiến dịch hợp nhất Khatam Al Anbiya của Iran vừa ra tuyên bố cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn khi tấn công 2 tàu chở dầu tại eo Hormuz và tập kích các địa điểm dân sự của Iran. Tuyên bố nêu rõ lực lượng Mỹ đã tấn công tàu chở dầu Iran đi từ đảo Jask về phía eo biển Hormuz và một phương tiện khác đang di chuyển từ bên ngoài vào eo biển Hormuz. Đồng thời, lực lượng Mỹ còn phối hợp với một số quốc gia trong khu vực, không kích các khu vực dân sự dọc bờ biển phía Nam Iran, trong đó có đảo Qeshm.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Khatam Al Anbiya, ông Ebrahim Zolfaghri cảnh báo Mỹ và các đồng minh sẽ đối mặt đòn đáp trả mạnh mẽ và không do dự từ Iran, nếu hành vi gây hấn tái diễn.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin đảo Qeshm và cảng Bandar Abbas của nước này đã bị tấn công. Tại phía Tây thủ đô Tehran, hệ thống phòng không Iran đã được kích hoạt và khai hỏa đánh chặn một số mục tiêu thù địch.