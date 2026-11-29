Hôm nay (29/11) núi lửa Marapi ở tỉnh Tây Sumatra, Indonesia, phun trào trở lại, tạo cột tro bụi mịn. Cơ quan chức năng yêu cầu người dân và du khách không đi vào khu vực bán kính 3 km tính từ miệng núi lửa, để bảo đảm an toàn.

Núi lửa Marapi ở tỉnh Tây Sumatra, Indonesia phun trào hôm 29/11. Ảnh - Antara.

Theo ông Ahmad Rifandi, cán bộ Trạm Quan sát núi lửa Marapi cho biết, hoạt động phun trào xảy ra lúc 13h35 hôm nay (29/11), với biên độ địa chấn lên đến 30mm, kéo dài khoảng 37 giây, tạo cột tro bụi không quan sát hết bằng mắt thường. Hiện núi lửa Marapi vẫn được duy trì ở mức cảnh báo cấp II trong hệ thống cảnh báo núi lửa gồm 4 cấp của Indonesia

Chính quyền địa phương cảnh báo người dân sinh sống tại các thung lũng và ven sông bắt nguồn từ đỉnh Marapi cần đặc biệt cảnh giác với nguy cơ lũ bùn đá núi lửa trong điều kiện mưa lớn. Người dân cũng được khuyến cáo sử dụng khẩu trang, bảo vệ mắt và nguồn nước sinh hoạt nếu xảy ra mưa tro bụi.

Marapi là một trong những núi lửa hoạt động mạnh tại Indonesia, từng nhiều lần phun trào trong năm nay, gần đây nhất vào ngày 7/11. Các cơ quan chức năng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến hoạt động và cập nhật cảnh báo cho người dân.