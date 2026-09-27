Indonesia: Núi lửa Ile Lewotolok phun trào hơn 200 lần trong ngày

Ông Yeremias Kristanto Pugel, cán bộ Trạm Quan sát núi lửa Ile Lewotolok hôm nay (27/9) cho biết, các đợt phun trào có biên độ từ 19,4 đến 40 mm, kéo dài trong khoảng 34-77 giây. Cột tro bụi bốc cao đến 500 m so với đỉnh núi và dòng dung nham chảy dài khoảng 600 m về phía đông nam. Các thiết bị giám sát cũng ghi nhận 174 đợt phát thải, bốn trận động đất không điều hòa, ba trận động đất kiến tạo xa và một đợt sạt lở trong ngày hôm qua.

Núi lửa Ile Lewotolok là một trong 7 núi lửa ở Indonesia phun trào nhiều nhất trong năm 2026. Mặc dù trạng thái cảnh báo đối với núi lửa Ile Lewotolok vẫn duy trì ở Cấp II, song Trung tâm Giảm nhẹ Thảm họa Địa chất và Núi lửa Indonesia khuyến cáo người dân và du khách không tiến hành các hoạt động trong bán kính 3 km. Người dân sinh sống quanh khu vực đề phòng nguy cơ dung nham, sạt lở và các đám mây nóng.

Núi lửa Ili Lewotolok ở Indonesia phun trào hôm qua (26 - 9). Ảnh: Cơ quan Địa chất Indonesia

Chính quyền địa phương cảnh báo tro bụi núi lửa có thể xâm nhập đường hô hấp, gây kích ứng mắt và da, đặc biệt vệ trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và những người mắc bệnh nền. Đồng thời yêu cầu người dân theo dõi thông tin từ chính quyền và cơ quan chức năng, không tự ý tiếp cận khu vực nguy hiểm.