Nvidia chuẩn bị cách chức CEO Jensen Huang

Thông tin này được tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa ra, dẫn lời các nguồn tin thân cận với Nvidia. Hội đồng quản trị của hãng sản xuất chip dự kiến ​ họp ngay trong ngày 11/11 (giờ Mỹ) để quyết định tương lai của ông Huang.

Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang (Ảnh: Reuters)

Trước đó cùng ngày, tờ New York Times đưa tin rằng ông Huang đã có quan hệ ngoài hôn nhân với một nữ giám đốc điều hành dưới quyền mình tại công ty. Nvidia hiện chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận.

Các thông tin này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi ông Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ, trong bối cảnh hội đồng quản trị Nvidia đang tiến hành điều tra liệu ông có trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không. Cổ phiếu của Nvidia đã giảm khoảng 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ.