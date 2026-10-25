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Ô nhiễm bom mìn sau chiến tranh tại Nhật Bản vẫn rất nặng nề

Chủ Nhật, 05:19, 25/10/2026
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VOV.VN - Mặc dù chiến tranh đã qua đi hơn 81 năm, nhưng, cũng giống như Việt Nam, Nhật Bản vẫn đang âm thầm gánh chịu sự ô nhiễm nặng nề do bom mìn chưa phát nổ với những hệ lụy khó lường.

Mới đây nhất là một vụ phát hiện một quả bom được chế tạo tại Mỹ nặng 250kg, dài 120cm, đường kính 36cm, tại một công trường xây dựng ở trung tâm thành phố Nagoya - miền trung Nhật Bản, vào ngày 22/10 vừa qua. “Thần chết ngủ trong lòng đất này” được xác định là vũ khí chưa phát nổ còn sót lại từ chiến tranh.

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Lực lượng công binh Nhật Bản xử lý quả bom được phát hiện trong khuôn viên một khách sạn ở thành phố Naha. Ảnh Chính quyền địa phương

Đây không phải là trường hợp cá biệt, hiếm gặp tại Nhật Bản. Ngay tại Nagoya, cũng đã nhiều lần phát hiện bom mìn chưa phát nổ còn sót lại sau chiến tranh tại các công trường xây dựng hoặc khu dân cư, khu vực công cộng… gây lo ngại sâu sắc cho cư dân trong vùng.

Theo thông tin của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, ngoài Nagoya, tỉnh Okinawa - cực nam Nhật Bản, cũng là nơi hứng chịu mưa bom bão đạn ghê gớm nhất của quân đội Mỹ trong chiến tranh. Hiện nay, ước tính vẫn còn khoảng 10.000 tấn bom mìn chưa nổ nằm sâu trong lòng đất, đe dọa sự an toàn của cả địa phương.

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Một quả bom còn sót lại sau chiến tranh được phát hiện tại một nhà riêng trong khu dân cư tập trung của Okinawa. Ảnh Chính quyền địa phương

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cho biết: “Kể từ năm 1972 đến cuối tháng 9 năm nay, đã xử lý 40.916 quả bom mìn với tổng trọng lượng 1.906 tấn, góp phần bảo vệ cuộc sống của người dân Okinawa. Bộ Quốc phòng và Lực lượng Phòng vệ cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình trong các hoạt động rà phá bom mìn nhằm bảo vệ tính mạng con người”

Theo tính toán của giới chuyên môn, để làm sạch sự ô nhiễm bom mìn nguy hiểm nêu trên, với trình độ khoa học - kỹ thuật hiện đại như Nhật Bản hiện nay, cũng phải mất thêm từ 70~100 năm nữa. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã phải thành lập một đội công binh chuyên trách khu vực Okinawa với tên gọi Đội công binh số 101

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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