English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhật Bản đạt nhiều thành tựu mới trong công nghiệp hàng không vũ trụ

Thứ Bảy, 11:09, 24/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhờ vào sự đầu tư lớn, đặc biệt là từ khu vực tư nhân, hợp tác công tư và hợp tác quốc tế, ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Nhật Bản đang gặt hái nhiều thành công mới.

Thành tựu mới nhất của công nghiệp hàng không vũ trụ Nhật Bản là việc phóng thành công tàu thám hiểm vệ tinh sao Hỏa MMX vào hôm 20/10 vừa qua. MMX là một tàu cỡ lớn, nặng tới 4.480kg, thực hiện một sứ mệnh chưa từng có trên thế giới là hạ cánh xuống Phobos - một vệ tinh của sao Hỏa, để thu thập ít nhất 10 gram mẫu khoáng vật và mang trở về Trái Đất vào năm 2031.

nhat ban dat nhieu thanh tuu moi trong cong nghiep hang khong vu tru hinh anh 1
Trung tâm vũ trụ Tanegashima - nơi MMX đã được phóng lên vào ngày 20/10/2026. Ảnh: Jiji Press

Thông qua các hoạt động của MMX và phân tích các mẫu vật từ Phobos, Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đặt mục tiêu làm sáng tỏ giả thuyết hai mặt trăng của sao Hỏa là các tiểu hành tinh bị sao Hỏa hút vào hay là mảnh vỡ từ một vụ va chạm khổng lồ. Đặc biệt, dữ liệu từ MMX cũng sẽ đặt nền móng cho việc biến Phobos thành một “trạm vũ trụ tự nhiên” phục vụ các sứ mệnh đưa con người lên sao Hỏa trong tương lai. Ông Arita Makoto - Giám đốc dự án của JAXA nhấn mạnh:

“Chúng ta đã thực hiện thành công giai đoạn đầu của sứ mệnh MMX bằng mô thức mạnh mẽ nhất. Đây là một sự kiện mang tính lịch sử và tầm quan trọng toàn cầu”.

Thành công của MMX có được là nhờ sự đóng góp của H3 - một loại tên lửa đẩy cũng do chính Nhật Bản tự nghiên cứu phát triển với tiêu chí “linh hoạt, tin cậy và chi phí thấp”, để thay thế cho H2A - đã kết thúc sứ mệnh cuối cùng vào ngày 29/6/2025. Đây là loại tên lửa 2 tầng, sử dụng nhiên liệu hydro và oxy lỏng, thực hiện sứ mệnh đầu tiên vào năm 2023.

Bên cạnh ưu thế chi phí thấp, với mỗi lần phóng chỉ tiêu tốn khoảng 5 tỷ Yên (tương đương khoảng 33 triệu USD), H3 còn mang lại nhiều lợi ích khác, góp phần nâng cao tính tự chủ, linh hoạt trong việc phóng vệ tinh và gia tăng sức cạnh tranh của Nhật Bản trong công nghiệp vũ trụ. Với những thành tựu mới này, Nhật Bản đã nâng cao vị thế quốc gia trên bản đồ hàng không vũ trụ quốc tế, đồng thời đặt nền móng cho sự phát triển hơn nữa trong tương lai.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhật Bản siết quy định về thu hồi đất được coi là quan trọng với an ninh quốc gia
Nhật Bản siết quy định về thu hồi đất được coi là quan trọng với an ninh quốc gia

VOV.VN - Ngày 23/10, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự luật sửa đổi đối với Luật Quản lý Sử dụng Đất đai Quan trọng nhắm vào mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia.

Nhật Bản siết quy định về thu hồi đất được coi là quan trọng với an ninh quốc gia

Nhật Bản siết quy định về thu hồi đất được coi là quan trọng với an ninh quốc gia

VOV.VN - Ngày 23/10, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự luật sửa đổi đối với Luật Quản lý Sử dụng Đất đai Quan trọng nhắm vào mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia.

Sách trắng phòng chống tự sát Nhật Bản cho thấy nhiều vấn đề đáng lo ngại
Sách trắng phòng chống tự sát Nhật Bản cho thấy nhiều vấn đề đáng lo ngại

VOV.VN - Ngày 23/10, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua Sách trắng về các biện pháp phòng chống tự sát năm 2026, trong đó nêu bật những vấn đề cần chú ý và các biện pháp giải quyết cụ thể.

Sách trắng phòng chống tự sát Nhật Bản cho thấy nhiều vấn đề đáng lo ngại

Sách trắng phòng chống tự sát Nhật Bản cho thấy nhiều vấn đề đáng lo ngại

VOV.VN - Ngày 23/10, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua Sách trắng về các biện pháp phòng chống tự sát năm 2026, trong đó nêu bật những vấn đề cần chú ý và các biện pháp giải quyết cụ thể.

Nhật Bản ban hành cảnh báo nghiêm trọng trước siêu bão Champi
Nhật Bản ban hành cảnh báo nghiêm trọng trước siêu bão Champi

VOV.VN - Cơn bão số 30 (có tên gọi quốc tế là Champi) đang tiến gần đến quần đảo Sakishima thuộc tỉnh Okinawa, kèm theo mưa lớn và gió giật dữ dội. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác để đảm bảo an toàn.

Nhật Bản ban hành cảnh báo nghiêm trọng trước siêu bão Champi

Nhật Bản ban hành cảnh báo nghiêm trọng trước siêu bão Champi

VOV.VN - Cơn bão số 30 (có tên gọi quốc tế là Champi) đang tiến gần đến quần đảo Sakishima thuộc tỉnh Okinawa, kèm theo mưa lớn và gió giật dữ dội. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác để đảm bảo an toàn.

Malaysia, Nhật Bản đẩy mạnh tập trận chung, hợp tác công nghiệp quốc phòng
Malaysia, Nhật Bản đẩy mạnh tập trận chung, hợp tác công nghiệp quốc phòng

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Nhật Bản (từ ngày 18-21/10), Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled Nordin đã hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi. Hai bên nhất trí tăng cường tập trận, hợp tác công nghiệp quốc phòng và chuyển giao công nghệ.

Malaysia, Nhật Bản đẩy mạnh tập trận chung, hợp tác công nghiệp quốc phòng

Malaysia, Nhật Bản đẩy mạnh tập trận chung, hợp tác công nghiệp quốc phòng

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Nhật Bản (từ ngày 18-21/10), Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled Nordin đã hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi. Hai bên nhất trí tăng cường tập trận, hợp tác công nghiệp quốc phòng và chuyển giao công nghệ.

Hàn Quốc - Nhật Bản nhận định: Triều Tiên sẽ có nhiều động thái mới
Hàn Quốc - Nhật Bản nhận định: Triều Tiên sẽ có nhiều động thái mới

VOV.VN - Việc bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, thị sát công trình xây dựng các công sự biên giới gần đường phân giới quân sự liên Triều đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận các nước liên quan, với những nhận định trùng khớp.

Hàn Quốc - Nhật Bản nhận định: Triều Tiên sẽ có nhiều động thái mới

Hàn Quốc - Nhật Bản nhận định: Triều Tiên sẽ có nhiều động thái mới

VOV.VN - Việc bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, thị sát công trình xây dựng các công sự biên giới gần đường phân giới quân sự liên Triều đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận các nước liên quan, với những nhận định trùng khớp.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ