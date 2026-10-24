Nhật Bản đạt nhiều thành tựu mới trong công nghiệp hàng không vũ trụ

Thành tựu mới nhất của công nghiệp hàng không vũ trụ Nhật Bản là việc phóng thành công tàu thám hiểm vệ tinh sao Hỏa MMX vào hôm 20/10 vừa qua. MMX là một tàu cỡ lớn, nặng tới 4.480kg, thực hiện một sứ mệnh chưa từng có trên thế giới là hạ cánh xuống Phobos - một vệ tinh của sao Hỏa, để thu thập ít nhất 10 gram mẫu khoáng vật và mang trở về Trái Đất vào năm 2031.

Trung tâm vũ trụ Tanegashima - nơi MMX đã được phóng lên vào ngày 20/10/2026. Ảnh: Jiji Press

Thông qua các hoạt động của MMX và phân tích các mẫu vật từ Phobos, Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đặt mục tiêu làm sáng tỏ giả thuyết hai mặt trăng của sao Hỏa là các tiểu hành tinh bị sao Hỏa hút vào hay là mảnh vỡ từ một vụ va chạm khổng lồ. Đặc biệt, dữ liệu từ MMX cũng sẽ đặt nền móng cho việc biến Phobos thành một “trạm vũ trụ tự nhiên” phục vụ các sứ mệnh đưa con người lên sao Hỏa trong tương lai. Ông Arita Makoto - Giám đốc dự án của JAXA nhấn mạnh:

“Chúng ta đã thực hiện thành công giai đoạn đầu của sứ mệnh MMX bằng mô thức mạnh mẽ nhất. Đây là một sự kiện mang tính lịch sử và tầm quan trọng toàn cầu”.

Thành công của MMX có được là nhờ sự đóng góp của H3 - một loại tên lửa đẩy cũng do chính Nhật Bản tự nghiên cứu phát triển với tiêu chí “linh hoạt, tin cậy và chi phí thấp”, để thay thế cho H2A - đã kết thúc sứ mệnh cuối cùng vào ngày 29/6/2025. Đây là loại tên lửa 2 tầng, sử dụng nhiên liệu hydro và oxy lỏng, thực hiện sứ mệnh đầu tiên vào năm 2023.

Bên cạnh ưu thế chi phí thấp, với mỗi lần phóng chỉ tiêu tốn khoảng 5 tỷ Yên (tương đương khoảng 33 triệu USD), H3 còn mang lại nhiều lợi ích khác, góp phần nâng cao tính tự chủ, linh hoạt trong việc phóng vệ tinh và gia tăng sức cạnh tranh của Nhật Bản trong công nghiệp vũ trụ. Với những thành tựu mới này, Nhật Bản đã nâng cao vị thế quốc gia trên bản đồ hàng không vũ trụ quốc tế, đồng thời đặt nền móng cho sự phát triển hơn nữa trong tương lai.