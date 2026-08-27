Ô tô tông đám đông gần ga xe lửa Pháp khiến 11 người thương vong

Vụ tông ô tô khiến ít nhất 1 người thiệt mạng tại chỗ và 10 người khác bị thương, trong đó 4 nạn nhân bị thương rất nặng đang trong tình trạng nguy kịch.

Toàn bộ hiện trường vụ tông ô tô tại khu vực xung quanh nhà ga Caen đã nhanh chóng bị phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác cứu trợ y tế và khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Bouchard.

Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát và lực lượng cứu hộ địa phương, sự việc bắt đầu vào khoảng 22h đêm thứ Tư (26/08), khi một cuộc tranh cãi và ẩu đả trong một quán bar gần đó bị đẩy lên đỉnh điểm. Người lái xe điều khiển một chiếc ô tô màu đen mang nhãn hiệu của Đức đã bất ngờ tăng tốc, cố ý tông thẳng vào nhóm khoảng mười người đang đứng chờ phương tiện công cộng tại trạm dừng xe buýt và tàu điện gần nhà ga. Cú va chạm mạnh ở cự ly gần đã khiến các nạn nhân không kịp tránh né.

Lực lượng an ninh cho biết đa số các nạn nhân trong vụ việc là người mang quốc tịch nước ngoài, bao gồm công dân đến từ Afghanistan, Ai Cập và Bangladesh.

Ngay sau khi gây án, tài xế đã phóng xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng cảnh sát lập tức triển khai truy xét và bắt giữ thành công nghi phạm tại thị trấn ven biển Ouistreham, cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 20 km. Nghi phạm được xác định là Ibrahim I., 26 tuổi, sinh ra tại Nga.

Toàn bộ khu vực xung quanh nhà ga Caen đã nhanh chóng bị phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác cứu trợ y tế và khám nghiệm hiện trường. Tỉnh trưởng tỉnh Calvados cũng đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo cứu hộ. Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương lấy lời khai và xác minh toàn bộ tình tiết nhằm làm rõ động cơ cụ thể của đối tượng gây ra vụ tông xe.