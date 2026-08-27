English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ô tô tông đám đông gần ga xe lửa Pháp khiến 11 người thương vong

Thứ Năm, 09:47, 27/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 26/8 (theo giờ địa phương), một vụ đâm ô tô nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực quảng trường trước nhà ga thành phố Caen, thuộc tỉnh Calvados, nằm ở miền Bắc nước Pháp.

 

Vụ tông ô tô khiến ít nhất 1 người thiệt mạng tại chỗ và 10 người khác bị thương, trong đó 4 nạn nhân bị thương rất nặng đang trong tình trạng nguy kịch.

O to tong dam dong gan ga xe lua phap khien 11 nguoi thuong vong hinh anh 1
Toàn bộ hiện trường vụ tông ô tô tại khu vực xung quanh nhà ga Caen đã nhanh chóng bị phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác cứu trợ y tế và khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Bouchard.

Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát và lực lượng cứu hộ địa phương, sự việc bắt đầu vào khoảng 22h đêm thứ Tư (26/08), khi một cuộc tranh cãi và ẩu đả trong một quán bar gần đó bị đẩy lên đỉnh điểm. Người lái xe điều khiển một chiếc ô tô màu đen mang nhãn hiệu của Đức đã bất ngờ tăng tốc, cố ý tông thẳng vào nhóm khoảng mười người đang đứng chờ phương tiện công cộng tại trạm dừng xe buýt và tàu điện gần nhà ga. Cú va chạm mạnh ở cự ly gần đã khiến các nạn nhân không kịp tránh né.

Lực lượng an ninh cho biết đa số các nạn nhân trong vụ việc là người mang quốc tịch nước ngoài, bao gồm công dân đến từ Afghanistan, Ai Cập và Bangladesh.

Ngay sau khi gây án, tài xế đã phóng xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng cảnh sát lập tức triển khai truy xét và bắt giữ thành công nghi phạm tại thị trấn ven biển Ouistreham, cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 20 km. Nghi phạm được xác định là Ibrahim I., 26 tuổi, sinh ra tại Nga.

Toàn bộ khu vực xung quanh nhà ga Caen đã nhanh chóng bị phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác cứu trợ y tế và khám nghiệm hiện trường. Tỉnh trưởng tỉnh Calvados cũng đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo cứu hộ. Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương lấy lời khai và xác minh toàn bộ tình tiết nhằm làm rõ động cơ cụ thể của đối tượng gây ra vụ tông xe.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tai nạn đường thủy liên tiếp xảy ra ở Indonesia, thêm 1 tàu du lịch mất tích
Tai nạn đường thủy liên tiếp xảy ra ở Indonesia, thêm 1 tàu du lịch mất tích

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ Indonesia đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm một chiếc tàu du lịch với 13 người, mất tích ở Vịnh Tomini, tỉnh Trung Sulawesi.

Tai nạn đường thủy liên tiếp xảy ra ở Indonesia, thêm 1 tàu du lịch mất tích

Tai nạn đường thủy liên tiếp xảy ra ở Indonesia, thêm 1 tàu du lịch mất tích

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ Indonesia đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm một chiếc tàu du lịch với 13 người, mất tích ở Vịnh Tomini, tỉnh Trung Sulawesi.

Tai nạn máy bay tại Pháp làm 11 người thiệt mạng
Tai nạn máy bay tại Pháp làm 11 người thiệt mạng

VOV.VN - Một chiếc máy bay chở các vận động viên nhảy dù đã gặp nạn và rơi ở thị trấn Tomblaine, vùng Đông Bắc nước Pháp, ngày 28/6, khiến toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.

Tai nạn máy bay tại Pháp làm 11 người thiệt mạng

Tai nạn máy bay tại Pháp làm 11 người thiệt mạng

VOV.VN - Một chiếc máy bay chở các vận động viên nhảy dù đã gặp nạn và rơi ở thị trấn Tomblaine, vùng Đông Bắc nước Pháp, ngày 28/6, khiến toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.

Ấn Độ tuyên bố vụ nổ bom xe tại Pháo đài Đỏ là hành động khủng bố
Ấn Độ tuyên bố vụ nổ bom xe tại Pháo đài Đỏ là hành động khủng bố

VOV.VN - Ngày 12/11, Chính phủ Ấn Độ thông báo vụ nổ xe xảy ra tối 10/11 gần khu vực Pháo đài Đỏ (Red Fort) ở thủ đô New Delhi là “hành động khủng bố”.

Ấn Độ tuyên bố vụ nổ bom xe tại Pháo đài Đỏ là hành động khủng bố

Ấn Độ tuyên bố vụ nổ bom xe tại Pháo đài Đỏ là hành động khủng bố

VOV.VN - Ngày 12/11, Chính phủ Ấn Độ thông báo vụ nổ xe xảy ra tối 10/11 gần khu vực Pháo đài Đỏ (Red Fort) ở thủ đô New Delhi là “hành động khủng bố”.

Đoàn xe Trung Quốc bị tấn công khủng bố tại Pakistan
Đoàn xe Trung Quốc bị tấn công khủng bố tại Pakistan

VOV.VN - Một đoàn xe dự án của Trung Quốc tại cảng Gwadar, Pakistan đã bị xả súng và đánh bom trên đường từ sân bay về cảng vào ngày 13/8. Rất may vụ tấn công không gây thương vong cho công dân Trung Quốc.

Đoàn xe Trung Quốc bị tấn công khủng bố tại Pakistan

Đoàn xe Trung Quốc bị tấn công khủng bố tại Pakistan

VOV.VN - Một đoàn xe dự án của Trung Quốc tại cảng Gwadar, Pakistan đã bị xả súng và đánh bom trên đường từ sân bay về cảng vào ngày 13/8. Rất may vụ tấn công không gây thương vong cho công dân Trung Quốc.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ