Tai nạn xe buýt thảm khốc ở Syria khiến ít nhất 35 người thiệt mạng

Theo hãng thông tấn Syria SANA, tai nạn xảy ra tuyến đường cao tốc nối giữa thủ đô Damascus và thành phố Deir al-Zor ở phía Bắc nước này.

Nguồn tin cho biết một chiếc xe bus chở các nhân viên an ninh của Bộ Nội vụ, đã đâm trực diện vào chiếc xe khách cỡ lớn chạy ngược chiều. Sau cú đâm, cả hai chiếc xe bị lật văng và bốc cháy dữ dội.

Ngoài 35 người được xác định đã thiệt mạng, vụ tai nạn còn khiến 30 người khác bị thương, trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch. Do khu vực xảy ra tai nạn nằm ở khu vực cách xa các cơ sở y tế lớn, nhà chức trách đã phải triển khai nhiều trực thăng để đưa các nạn nhân bị thương nặng đến Bệnh viện Quân y Homs điều trị. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Theo thống kê của cơ quan ứng phó khẩn cấp Syria, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, quốc gia này đã xảy ra hơn 2.000 vụ tai nạn giao thông. Tai nạn đường bộ hiện là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại nước này.