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Ông Putin cảnh báo mở rộng vùng đệm nếu Ukraine tiếp tục tấn công lãnh thổ Nga

Thứ Bảy, 11:25, 04/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Putin cảnh báo sẽ mở rộng vùng đệm an ninh dọc biên giới nếu Ukraine tiếp tục tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ làm “mọi điều cần thiết” để bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng của Nga, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công của Ukraine sẽ chỉ khiến vùng đệm an ninh dọc biên giới được mở rộng hơn. Ông cũng đưa ra lời cảnh báo đối với các nước hậu thuẫn Kiev về khả năng Nga sẽ đưa ra những “quyết định lớn” trong tương lai.

Ong putin canh bao mo rong vung dem neu ukraine tiep tuc tan cong lanh tho nga hinh anh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Phát biểu được đưa ra trong chuyến thị sát một sở chỉ huy dã chiến ngày 3/7, nơi Tổng thống Nga làm việc cùng các chỉ huy quân sự cấp cao và quan chức Bộ Quốc phòng. Tại đây, ông được báo cáo về tình hình chiến sự ở Donbass, trong đó có việc quân đội Nga tuyên bố đã kiểm soát thành phố Konstantinovka, một vị trí mà Moscow mô tả là cứ điểm quan trọng của Ukraine.

Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng rằng Liên bang Nga sẽ giành chiến thắng, sau khi một trong các chỉ huy khẳng định rằng “chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta”. Ông nhấn mạnh các chỉ huy quân đội cần hành động “một cách nhịp nhàng và hợp lý”, vừa bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tác chiến, vừa giảm thiểu tối đa thương vong cho binh sĩ Nga.

Theo Tổng thống Nga, những tuyên bố mà ông cho là "khoa trương" của giới lãnh đạo Ukraine về các thành công trên chiến trường thực chất lại có lợi cho Nga, đồng thời khiến Kiev và các nước hậu thuẫn rơi vào tình trạng mất phương hướng.

Tổng thống Putin cho rằng để duy trì hình ảnh về những “thành công” trên chiến trường, Ukraine có thể tiến hành các hoạt động mang tính “phá hoại và khủng bố”, bao gồm các cuộc tập kích quy mô nhỏ nhưng được quảng bá mạnh nhằm tạo hiệu ứng truyền thông.

Ông cũng cáo buộc Ukraine cùng các nước châu Âu không thực sự hướng tới mục tiêu hòa bình, mà muốn kéo dài cuộc xung đột với Nga. Theo Tổng thống Nga, quân đội nước này sẽ tiếp tục tiến hành các đợt không kích quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng công nghiệp quốc phòng cũng như các mục tiêu phục vụ hoạt động quân sự của Ukraine.

Ông đồng thời cảnh báo rằng nếu Ukraine tiếp tục tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga, Moscow sẽ buộc phải mở rộng vùng đệm an ninh tại các khu vực giáp biên giới.

“Càng có nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự của chúng tôi, vùng đệm an ninh mà chúng tôi phải thiết lập trên lãnh thổ tiếp giáp sẽ càng lớn hơn”, ông Putin tuyên bố, đồng thời cho rằng những khu vực này là “vùng đất có ý nghĩa lịch sử đối với Nga”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ đạo quân đội phân tích mức độ tham gia trực tiếp của các nước hậu thuẫn Ukraine vào các hoạt động quân sự. “Việc phân tích này là cần thiết để chúng tôi có thể đưa ra những quyết định quan trọng trong tương lai”, ông nói.

Trong một diễn biến liên quan, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 23 máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đang hướng về thủ đô Moscow trong đêm 4/7, trước 5 giờ sáng ngày 5/7 theo giờ địa phương. Theo ông Sobyanin, không có thương vong hay thiệt hại đáng kể trên mặt đất. Các lực lượng khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại những khu vực xuất hiện mảnh vỡ của UAV.

Cuộc tập kích diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Quốc phòng Nga báo cáo với Tổng thống Putin về việc giành quyền kiểm soát Konstantinovka.

Giới chức Nga cho biết trong thời gian gần đây Ukraine gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ Nga, bao gồm nhà máy lọc dầu và các cây cầu ở khu vực biên giới. Phía Nga khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường các cuộc không kích nhằm vào cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine, đồng thời cho rằng các đợt tấn công trong tháng 6 đã làm suy giảm năng lực sản xuất vũ khí tầm xa và khả năng tiến hành các cuộc tấn công sâu trong lãnh thổ Nga của Kiev.

Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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