Nga tiết lộ vũ khí bí mật khắc chế các loại UAV và FPV của Ukraine

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec của Nga vừa công bố video giới thiệu loại đạn chống UAV mới mang tên Mnogotochie (tạm dịch: "Dấu ba chấm"), được thiết kế nhằm tăng khả năng đối phó với các máy bay không người lái cỡ nhỏ, đặc biệt là UAV góc nhìn thứ nhất (FPV).

Phòng không Nga bắn hạ 25 UAV Ukraine hướng về Moscow. Ảnh: Reuters

Theo Rostec, dự án Mnogotochie được ra mắt hồi đầu năm nay và hiện đang trải qua giai đoạn thử nghiệm trong quân đội. Video được công bố ngày 3/7 ghi lại các bài bắn thử loại đạn này tại một thao trường.

Mnogotochie là biến thể của đạn nhiều đầu đạn dành cho súng trường có rãnh xoắn. Mỗi viên đạn gồm ba phần tử xếp chồng lên nhau, được chế tạo từ hợp kim có đặc tính tương tự đồng. Theo nhà phát triển, thiết kế này giúp các phần tử vẫn duy trì độ ổn định khi chuyển động xoáy trong nòng súng, đồng thời tạo độ phân tán sau khi rời nòng nhằm tăng xác suất bắn trúng các UAV FPV cỡ nhỏ.

Đơn vị phát triển cho biết phiên bản đạn cỡ 5,45×39 mm có hiệu quả ở cự ly tối đa khoảng 150 m, trong khi biến thể 7,62×54 mm có thể tác chiến ở khoảng cách lên tới 300 m.

Nga giới thiệu loại đạn chống UAV mới, đang được thử nghiệm trong quân đội. Nguồn: Rostec

Trong đoạn video do Rostec công bố, cả hai cỡ đạn được thử nghiệm với chế độ bắn phát một và bắn loạt nhằm vào các mục tiêu cố định và di chuyển. Theo tập đoàn này, các cuộc thử nghiệm cho thấy loại đạn mới có khả năng xuyên phá cao và độ phân tán phù hợp để tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu trên không. Ở khoảng cách 100 m, đạn được cho là có thể xuyên qua tấm gỗ dày 25 mm có gia cố phía sau bằng tấm thép dày 0,8 mm.

Theo Rostec, mục tiêu của dự án là giúp binh sĩ không phải mang theo các loại vũ khí chống UAV chuyên dụng, thay vào đó có thể sử dụng ngay các loại súng bộ binh tiêu chuẩn với băng đạn chứa loại đạn mới.

Tập đoàn này cho biết Mnogotochie được thiết kế để có thể sản xuất trên các dây chuyền chế tạo đạn hiện có. Dù quá trình sản xuất hàng loạt đã bắt đầu, Rostec cho biết loại đạn này vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và có thể tiếp tục được nâng cấp trong thời gian tới.