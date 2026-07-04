Nga tuyên bố kiểm soát Kostiantynivka, đẩy mạnh chiến dịch tại miền Đông Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/7 thông báo quân đội nước này đã kiểm soát Kostiantynivka ở miền Đông Ukraine - địa bàn mà Moscow từ lâu coi là một mục tiêu quan trọng trong chiến dịch tiến công tại tỉnh Donetsk.

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm trung tâm chỉ huy quân đội trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Ảnh Reuters

Thông tin được Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga công bố trong cuộc báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin khi nhà lãnh đạo Nga tới thăm một sở chỉ huy phụ trách điều hành các hoạt động quân sự tại Ukraine.

Theo ông Gerasimov, chiến dịch quân sự của Nga, hiện bước sang năm thứ năm, vẫn đang được đẩy mạnh. Ông cho biết Cụm quân phía Nam của Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công nhằm "giải phóng" toàn bộ tỉnh Donetsk.

"Các đơn vị thuộc cụm quân đã giải phóng thành phố Kostiantynivka, một trong những trung tâm phòng thủ quan trọng của đối phương trong khu vực phòng ngự kiên cố Sloviansk - Kramatorsk - Kostiantynivka", ông Gerasimov nói.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đăng tải trên Telegram đoạn video và các hình ảnh mà cơ quan này cho là được ghi lại tại Kostiantynivka sau khi thành phố bị kiểm soát, trong đó xuất hiện các quân nhân Nga cắm quốc kỳ trên nhiều tòa nhà bị hư hại.

Trước đó, quân đội Nga nhiều lần tuyên bố đã kiểm soát một số khu vực của Kostiantynivka. Thành phố này được xem là một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine tại tỉnh Donetsk.

Đến nay, quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận về tuyên bố mới nhất của phía Nga.