Ông Putin cảnh báo tình thế khó khăn tại Ukraine giữa lúc hòa đàm

Ngay khi bắt đầu cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin nhận định tình hình tại Ukraine hiện “khó khăn”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm tại Ukraine. Trước đó, hôm 4/9, ông Trump cho biết Mỹ đã đưa ra một đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột, nhưng không công bố chi tiết.

“Dù hiểu rõ đang bước vào một tình thế khó khăn, ông ấy vẫn không ngừng nỗ lực thúc đẩy một giải pháp và đóng góp vào việc giải quyết xung đột Nga-Ukraine”, ông Putin nói.

Tương tự các cuộc gặp trước, tham dự cùng Tổng thống Putin có trợ lý phụ trách chính sách đối ngoại Yuri Ushakov và đặc phái viên về đầu tư Kirill Dmitriev. Ông Dmitriev đã đón hai đặc phái viên Mỹ tại sân bay, cùng họ dùng bữa tại một nhà hàng trước khi đưa đoàn tới Điện Kremlin.

Trong phát biểu mở đầu cuộc gặp, ông Putin cho biết cường độ các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga cũng đã giảm xuống, đồng thời cam kết bảo đảm an toàn cho các nhà đàm phán Mỹ. Tuy nhiên, ông Putin nói Nga chưa đồng ý với một lệnh ngừng bắn toàn diện kéo dài 3 ngày với Ukraine.