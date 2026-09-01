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Ông Putin gửi thông điệp mới về hòa bình Ukraine

Thứ Ba, 08:15, 01/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow đang tích cực tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Kyrgyzstan hôm 31/8. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về xung đột Ukraine và một số vấn đề quốc tế khác. Trong cuộc trao đổi, Thủ tướng Modi kêu gọi giải quyết các hành động thù địch bằng biện pháp hòa bình và hối thúc các bên đi theo hướng này.

Ong putin gui thong diep moi ve hoa binh ukraine hinh anh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Sputnik

"Cảm ơn ngài Thủ tướng. Đó chính là hướng đi mà chúng tôi đang nhắm tới", Tổng thống Putin đáp lời.

Moscow nhiều lần khẳng định sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine vào bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, Nga cho rằng các cuộc đàm phán cần tập trung giải quyết những gì nước này gọi là "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột, trong đó có vấn đề Ukraine gia nhập NATO.

Nga cho rằng cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ các sự kiện tại Kiev năm 2014 và diễn biến sau đó tại khu vực Donbass. Moscow cũng cáo buộc các chính quyền Ukraine sau đó sử dụng biện pháp quân sự nhằm đối phó với lực lượng ly khai ở miền Đông nước này.

Theo lập trường của Nga, Ukraine cũng không thực hiện đầy đủ các thỏa thuận Minsk giai đoạn 2014-2015, vốn được xây dựng nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Donbass. Các thỏa thuận này bao gồm những nội dung liên quan đến quyền tự trị và cải cách chính trị tại các khu vực tranh chấp.

Trong bài viết đăng trên Politico hồi tháng 6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow từng tìm kiếm các giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng an ninh tại Ukraine và châu Âu.

Theo ông Lavrov, Nga đã đề xuất các cam kết đảm bảo an ninh song phương có tính ràng buộc pháp lý với Mỹ và NATO vào đầu năm 2022, nhưng những đề xuất này không được chấp nhận.

Ngoại trưởng Nga cũng cáo buộc các nước phương Tây ủng hộ Ukraine đã cản trở tiến trình đàm phán giữa Moscow và Kiev tại Istanbul, vốn được khởi động sau khi xung đột leo thang vào tháng 2/2022. Ông Lavrov cho rằng Nga hiện không còn tin tưởng phương Tây thực sự muốn thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo lời Ngoại trưởng Nga, Thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson đã tới Kiev vào tháng 4/2022 và thúc giục Tổng thống Ukraine Zelensky tiếp tục chiến đấu. Những tuyên bố liên quan đến vai trò của phương Tây trong việc cản trở các cuộc đàm phán hòa bình đã gây nhiều tranh cãi.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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