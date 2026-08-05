Ông Putin điều chỉnh loạt tướng chỉ huy chiến dịch quân sự ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/8 đã bổ nhiệm ông Denis Lyamin làm Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái, quân chủng mới được thành lập trong quân đội Nga, có nhiệm vụ phụ trách các hoạt động tác chiến bằng thiết bị không người lái.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp được truyền hình trực tiếp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga, ông Putin đánh giá ông Denis Lyamin là “một trong những chuyên gia có trình độ cao nhất” để đảm nhiệm cương vị chỉ huy lực lượng không người lái mới. Nhà lãnh đạo Nga giao nhiệm vụ cho ông Lyamin sớm hoàn tất quá trình thành lập lực lượng và tiếp nhận quyền chỉ huy trong thời gian tới.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Denis Lyamin giữ chức Tham mưu trưởng Cụm tác chiến Trung tâm của Nga tại Ukraine. Ông tốt nghiệp trường chỉ huy xe tăng và có nhiều năm công tác trong lực lượng lục quân.

Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh Cụm tác chiến Trung tâm đóng vai trò nòng cốt trong chiến dịch của Nga nhằm kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk - mục tiêu quân sự được Moscow xác định là ưu tiên hàng đầu trong cuộc xung đột.

Trong cùng cuộc họp, Tổng thống Nga cũng công bố một số thay đổi nhân sự cấp cao trong quân đội. Theo đó, Tư lệnh Cụm tác chiến Trung tâm Valery Solodchuk được điều động sang vị trí mới, phụ trách toàn bộ công tác hậu cần quân sự. Người thay thế ông Solodchuk là Andrei Ivanayev, người trước đó chỉ huy Cụm tác chiến phía Đông.

Thiết bị không người lái hiện đã trở thành một trong những phương tiện tác chiến chủ đạo trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Cả hai bên không chỉ sử dụng máy bay không người lái dọc theo tuyến tiền tuyến dài khoảng 1.200 km mà còn triển khai các cuộc tấn công trên biển và nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong hậu phương đối phương, như cơ sở hạ tầng năng lượng và các kho hàng thương mại.

Tháng trước, Ukraine cũng thông báo thành lập Bộ chỉ huy tác chiến tầm xa riêng nhằm tăng cường năng lực tiến hành các cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái và vũ khí tầm xa.