Thủ đô Moscow của Nga tăng cường phòng thủ trước nguy cơ UAV tấn công
VOV.VN - Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết số lượng UAV hướng về thủ đô Nga đã tăng mạnh trong những tháng gần đây. Chính quyền thành phố đang phối hợp với Bộ Quốc phòng, mở rộng hệ thống cảnh báo và hỗ trợ các địa phương nâng cao năng lực đánh chặn UAV.
Trả lời trước báo giới hôm nay (5/8), Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga ngày càng trở nên dày đặc, trong đó khoảng 2/3 lượng máy bay không người lái được phóng về phía thủ đô Moscow.
Theo chỉ đạo của Tổng thống Vladimir Putin, chính quyền thành phố đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và lực lượng phòng không nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh và nâng cao khả năng phát hiện, đánh chặn UAV từ sớm.
Hiện thủ đô Moscow của Nga cũng đang sản xuất nhiều loại phương tiện đánh chặn UAV, đồng thời tích cực thu thập thông tin từ radar quân sự và dân sự, hệ thống khẩn cấp 112, mạng lưới camera giám sát và phản ánh của người dân. Các dữ liệu này được xử lý bằng công nghệ số và liên tục chia sẻ với các địa phương, doanh nghiệp trên toàn quốc.
Ông Sobyanin cho biết Moscow cũng hỗ trợ các khu vực khác xây dựng phương án phòng thủ tổng hợp, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hệ thống bảo vệ và cung cấp một số phương tiện đánh chặn UAV.