English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

UAV Ukraine oanh tạc kho hàng Wildberries, Nga giội tên lửa vào Kiev

Thứ Tư, 11:12, 05/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kyiv Independent dẫn các kênh theo dõi chiến sự cho biết, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một kho hàng thuộc Wildberries - nhà bán lẻ trực tuyến lớn của Nga - tại tỉnh Tula hôm 5/8.

Một đám cháy lớn đã bùng phát tại kho hàng của Wildberries ở thị trấn Aleksin, tỉnh Tula (Nga), sau khi nơi này bị UAV Ukraine tấn công, theo kênh Telegram Exilenova Plus. Aleksin nằm cách biên giới Ukraine - Nga khoảng 320 km về phía đông bắc.

uav ukraine oanh tac kho hang wildberries, nga gioi ten lua vao kiev hinh anh 1
Hậu quả một vụ tập kích của UAV Ukraine vào lãnh thổ Nga. Ảnh: Reuters.

Vụ tấn công mới nhất này nằm trong chuỗi các cuộc tập kích liên tục của Ukraine nhắm vào các trung tâm hậu cần của Wildberries trên khắp nước Nga trong những tuần gần đây.

Wildberries có niêm yết nhiều loại trang thiết bị quân sự trên trang web của mình, bao gồm các linh kiện UAV và áo giáp chống đạn. Nhánh ngân hàng của công ty này đã bị EU trừng phạt vào tháng 7 do có những đóng góp tài chính cho ngân sách nhà nước Nga. Wildberries cũng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế tiêu dùng của Nga.

Ukraine thường xuyên tấn công cơ sở hạ tầng quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng nhằm làm suy yếu khả năng duy trì hoạt động tác chiến của Moscow. Trong đêm 4/8, các lực lượng Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV vào Nga, được cho là đã đánh trúng cơ sở hạ tầng hậu cần và dầu khí tại nhiều khu vực khác nhau.

Trong khi đó, rạng sáng 5/8, các lực lượng Nga đã tập kích thủ đô Kiev của Ukraine bằng nhiều đợt tên lửa đạn đạo, được cho là đã khiến 1 người thiệt mạng, 12 người bị thương và gây hư hại nghiêm trọng cho các tòa nhà tại nhiều quận của thành phố với dân số 3 triệu người này.

Cơ quan hành chính quân sự thành phố cho biết 7 địa điểm đã bị tấn công trong đợt tập kích bắt đầu sau nửa đêm. Báo động phòng không tại Kiev đã kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Thị trưởng Vitali Klitschko chia sẻ trên Telegram rằng một nhà kho gần trung tâm thành phố đã bị phá hủy và các đội cứu hộ đã đưa được hai người ra khỏi đống đổ nát.

Ông Klitschko cho hay vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại các nhà kho và khu vực chứa hàng, nhưng các báo cáo ban đầu về việc một tòa chung cư 20 tầng bốc cháy là không chính xác. Ông cho biết một đám cháy lớn đã bùng phát ở vùng ngoại ô thành phố, và mảnh vỡ từ một tên lửa bị bắn hạ đã rơi xuống gần một tòa nhà dân cư.

Giới chức địa phương cũng thông báo vụ tấn công gây rò rỉ khí amoniac, và các đội ứng phó khẩn cấp đang xử lý sự cố này.

Các nhân chứng của Reuters cho biết tiếng nổ đã vang lên khắp thành phố. Ông Klitschko cho biết các đơn vị phòng không đã triển khai hành động để đẩy lùi cuộc tấn công.

Nga đã gia tăng các cuộc tấn công vào Kiev trong những tuần gần đây, với nhiều đợt tập kích nhắm vào thủ đô trong tháng qua.

Cả Nga và Ukraine đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong cuộc chiến bắt nguồn từ chiến dịch quân sự toàn diện của Nga tại Ukraine mở màn vào tháng 2/2022.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: KyivIndependent, Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nóng thế giới hôm nay 3/8: Bom nổ ở Moscow, Ukraine tuyên bố đánh đắm tàu Nga
Nóng thế giới hôm nay 3/8: Bom nổ ở Moscow, Ukraine tuyên bố đánh đắm tàu Nga

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 3/8/2026): Bom bất ngờ phát nổ giữa lòng Moscow; Ukraine tuyên bố đánh đắm tàu Nga; Kiev hứng chịu loạt tên lửa; Mỹ điều máy bay tiếp dầu tới Iran; khủng hoảng di cư sang Ceuta tiếp tục trầm trọng…

Nóng thế giới hôm nay 3/8: Bom nổ ở Moscow, Ukraine tuyên bố đánh đắm tàu Nga

Nóng thế giới hôm nay 3/8: Bom nổ ở Moscow, Ukraine tuyên bố đánh đắm tàu Nga

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 3/8/2026): Bom bất ngờ phát nổ giữa lòng Moscow; Ukraine tuyên bố đánh đắm tàu Nga; Kiev hứng chịu loạt tên lửa; Mỹ điều máy bay tiếp dầu tới Iran; khủng hoảng di cư sang Ceuta tiếp tục trầm trọng…

Thủ đô Kiev của Ukraine hứng chịu loạt tên lửa mới từ Nga
Thủ đô Kiev của Ukraine hứng chịu loạt tên lửa mới từ Nga

VOV.VN - Moscow cho biết loạt tập kích tên lửa mới của Nga nhắm vào các cơ sở công nghiệp quân sự và trung tâm hậu cần trong và xung quanh thủ đô Ukraine.

Thủ đô Kiev của Ukraine hứng chịu loạt tên lửa mới từ Nga

Thủ đô Kiev của Ukraine hứng chịu loạt tên lửa mới từ Nga

VOV.VN - Moscow cho biết loạt tập kích tên lửa mới của Nga nhắm vào các cơ sở công nghiệp quân sự và trung tâm hậu cần trong và xung quanh thủ đô Ukraine.

Kiev: Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác
Kiev: Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác

VOV.VN - Theo Thị trưởng Kiev, Vitali Klitschko, và không quân Ukraine cho biết, Nga đang tập kích Kiev bằng tên lửa đạn đạo. Theo không quân Ukraine, các thành phố Dnipro, Kryviy Rih và nhiều thành phố khác trên khắp đất nước này cũng đang bị tấn công.

Kiev: Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác

Kiev: Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác

VOV.VN - Theo Thị trưởng Kiev, Vitali Klitschko, và không quân Ukraine cho biết, Nga đang tập kích Kiev bằng tên lửa đạn đạo. Theo không quân Ukraine, các thành phố Dnipro, Kryviy Rih và nhiều thành phố khác trên khắp đất nước này cũng đang bị tấn công.

Xung đột Ukraine và Iran làm cạn kiệt kho tên lửa Patriot, Mỹ thúc đẩy ACE giá rẻ
Xung đột Ukraine và Iran làm cạn kiệt kho tên lửa Patriot, Mỹ thúc đẩy ACE giá rẻ

VOV.VN - Hai cuộc xung đột vũ trang song song ở Iran và Ukraine làm cạn kiệt kho tên lửa Patriot của Mỹ, dẫn đến việc phát triển tên lửa đánh chặn ACE giá rẻ mới.

Xung đột Ukraine và Iran làm cạn kiệt kho tên lửa Patriot, Mỹ thúc đẩy ACE giá rẻ

Xung đột Ukraine và Iran làm cạn kiệt kho tên lửa Patriot, Mỹ thúc đẩy ACE giá rẻ

VOV.VN - Hai cuộc xung đột vũ trang song song ở Iran và Ukraine làm cạn kiệt kho tên lửa Patriot của Mỹ, dẫn đến việc phát triển tên lửa đánh chặn ACE giá rẻ mới.

Biệt đội UAV tử thần của Ukraine chuyên tấn công tàu Nga trên biển
Biệt đội UAV tử thần của Ukraine chuyên tấn công tàu Nga trên biển

VOV.VN - Nằm sâu trong hậu phương Ukraine, trên thảo nguyên rộng lớn của nước này là những đơn vị UAV đã tấn công hơn 180 tàu và các mục tiêu khác trên biển xung quanh bán đảo Crimea trong ba tuần qua, mở ra một mặt trận mới trong xung đột Nga - Ukraine.

Biệt đội UAV tử thần của Ukraine chuyên tấn công tàu Nga trên biển

Biệt đội UAV tử thần của Ukraine chuyên tấn công tàu Nga trên biển

VOV.VN - Nằm sâu trong hậu phương Ukraine, trên thảo nguyên rộng lớn của nước này là những đơn vị UAV đã tấn công hơn 180 tàu và các mục tiêu khác trên biển xung quanh bán đảo Crimea trong ba tuần qua, mở ra một mặt trận mới trong xung đột Nga - Ukraine.

Nga khởi tố hình sự vụ “tấn công” ở Ural, cáo buộc Ukraine đứng sau
Nga khởi tố hình sự vụ “tấn công” ở Ural, cáo buộc Ukraine đứng sau

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố họ vừa ngăn chặn vụ tấn công “khủng bố” vào một doanh nghiệp trọng điểm ở vùng Ural. FSB tố tình báo Ukraine đứng sau sự việc này.

Nga khởi tố hình sự vụ “tấn công” ở Ural, cáo buộc Ukraine đứng sau

Nga khởi tố hình sự vụ “tấn công” ở Ural, cáo buộc Ukraine đứng sau

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố họ vừa ngăn chặn vụ tấn công “khủng bố” vào một doanh nghiệp trọng điểm ở vùng Ural. FSB tố tình báo Ukraine đứng sau sự việc này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ