UAV Ukraine oanh tạc kho hàng Wildberries, Nga giội tên lửa vào Kiev

Một đám cháy lớn đã bùng phát tại kho hàng của Wildberries ở thị trấn Aleksin, tỉnh Tula (Nga), sau khi nơi này bị UAV Ukraine tấn công, theo kênh Telegram Exilenova Plus. Aleksin nằm cách biên giới Ukraine - Nga khoảng 320 km về phía đông bắc.

Hậu quả một vụ tập kích của UAV Ukraine vào lãnh thổ Nga. Ảnh: Reuters.

Vụ tấn công mới nhất này nằm trong chuỗi các cuộc tập kích liên tục của Ukraine nhắm vào các trung tâm hậu cần của Wildberries trên khắp nước Nga trong những tuần gần đây.

Wildberries có niêm yết nhiều loại trang thiết bị quân sự trên trang web của mình, bao gồm các linh kiện UAV và áo giáp chống đạn. Nhánh ngân hàng của công ty này đã bị EU trừng phạt vào tháng 7 do có những đóng góp tài chính cho ngân sách nhà nước Nga. Wildberries cũng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế tiêu dùng của Nga.

Ukraine thường xuyên tấn công cơ sở hạ tầng quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng nhằm làm suy yếu khả năng duy trì hoạt động tác chiến của Moscow. Trong đêm 4/8, các lực lượng Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV vào Nga, được cho là đã đánh trúng cơ sở hạ tầng hậu cần và dầu khí tại nhiều khu vực khác nhau.

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Trong khi đó, rạng sáng 5/8, các lực lượng Nga đã tập kích thủ đô Kiev của Ukraine bằng nhiều đợt tên lửa đạn đạo, được cho là đã khiến 1 người thiệt mạng, 12 người bị thương và gây hư hại nghiêm trọng cho các tòa nhà tại nhiều quận của thành phố với dân số 3 triệu người này.

Cơ quan hành chính quân sự thành phố cho biết 7 địa điểm đã bị tấn công trong đợt tập kích bắt đầu sau nửa đêm. Báo động phòng không tại Kiev đã kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Thị trưởng Vitali Klitschko chia sẻ trên Telegram rằng một nhà kho gần trung tâm thành phố đã bị phá hủy và các đội cứu hộ đã đưa được hai người ra khỏi đống đổ nát.

Ông Klitschko cho hay vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại các nhà kho và khu vực chứa hàng, nhưng các báo cáo ban đầu về việc một tòa chung cư 20 tầng bốc cháy là không chính xác. Ông cho biết một đám cháy lớn đã bùng phát ở vùng ngoại ô thành phố, và mảnh vỡ từ một tên lửa bị bắn hạ đã rơi xuống gần một tòa nhà dân cư.

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Giới chức địa phương cũng thông báo vụ tấn công gây rò rỉ khí amoniac, và các đội ứng phó khẩn cấp đang xử lý sự cố này.

Các nhân chứng của Reuters cho biết tiếng nổ đã vang lên khắp thành phố. Ông Klitschko cho biết các đơn vị phòng không đã triển khai hành động để đẩy lùi cuộc tấn công.

Nga đã gia tăng các cuộc tấn công vào Kiev trong những tuần gần đây, với nhiều đợt tập kích nhắm vào thủ đô trong tháng qua.

Cả Nga và Ukraine đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong cuộc chiến bắt nguồn từ chiến dịch quân sự toàn diện của Nga tại Ukraine mở màn vào tháng 2/2022.