Ông Putin gửi thông điệp đặc biệt tới ông Trump nhân dịp Quốc khánh Mỹ

Theo bức điện mừng được Điện Kremlin công bố ngày 5/7, ông Putin chúc Tổng thống Trump và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công, đồng thời gửi lời chúc người dân Mỹ hạnh phúc, thịnh vượng. Nhà lãnh đạo Nga cũng gọi việc thông qua Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ là "một cột mốc quan trọng trong lịch sử thế giới".

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Andrew Harnik

Trong thông điệp, ông Putin nhấn mạnh lịch sử hợp tác giữa hai nước và vai trò của Nga và Mỹ với tư cách là hai cường quốc hạt nhân.

"Trong hai cuộc chiến tranh thế giới, chúng ta là đồng minh, cùng góp phần giải phóng nhân loại khỏi chủ nghĩa phát xít, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc định hình trật tự thế giới hiện đại. Ngày nay, với tư cách là hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, Nga và Mỹ cùng gánh vác trách nhiệm đặc biệt trong việc bảo đảm an ninh và ổn định toàn cầu", thông điệp nêu rõ.

Ông Putin cũng đề cập sự ủng hộ của Nga đối với các thuộc địa Bắc Mỹ trong cuộc đấu tranh giành độc lập khỏi Anh cách đây 250 năm.

Kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Moscow và Washington đã nối lại các cuộc tiếp xúc cấp cao sau nhiều năm quan hệ căng thẳng. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp trực tiếp vào tháng 8/2025 và tiến hành nhiều cuộc điện đàm để trao đổi về xung đột Ukraine, tình hình Trung Đông cũng như quan hệ song phương.

Tuy nhiên, một số bất đồng giữa hai nước vẫn chưa được giải quyết, trong đó có các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Ukraine và vấn đề tài sản ngoại giao của Nga tại Mỹ.