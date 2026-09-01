Tên lửa Zircon của Nga lộ thông số mới, Ukraine đánh giá bất ngờ

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho rằng một số đặc tính thực tế của loại vũ khí này thấp hơn so với những thông tin Nga từng công bố.

Tên lửa 3M22 Zircon của Nga. Ảnh: Kiev Independent

Zircon ban đầu được phát triển chủ yếu để tấn công các mục tiêu trên biển, đặc biệt là tàu chiến. Tuy nhiên, loại tên lửa này được cho là ngày càng xuất hiện trong các đợt tập kích quy mô lớn của Nga nhằm vào Kiev và một số thành phố khác của Ukraine. Theo phía Ukraine, hệ thống Patriot sử dụng tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE hiện là một trong số ít phương tiện có khả năng đối phó với Zircon.

Theo đánh giá của HUR, Zircon có tốc độ thấp hơn so với các tuyên bố trước đây của Nga và mang đầu đạn nhỏ hơn một số loại tên lửa khác trong kho vũ khí của Moskva. Cơ quan này cũng cho rằng Zircon không hoàn toàn phù hợp với mô tả là một tên lửa hành trình siêu thanh.

HUR phân loại Zircon là tên lửa đạn đạo, thay vì tên lửa hành trình siêu thanh. Theo cơ quan này, tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, bay theo quỹ đạo bán đạn đạo và có tầm bắn khoảng 1.000 km.

HUR cũng cho biết đã xác định khoảng 70 công ty được cho là có liên quan đến chuỗi cung ứng linh kiện hoặc quá trình sản xuất Zircon. Danh sách này bao gồm một số doanh nghiệp có nguồn gốc từ Mỹ như TriQuint Semiconductor và Altera Corporation, công ty từng thuộc sở hữu của Intel.

Trước đó, Nga từng tuyên bố Zircon có thể đạt tốc độ tối đa Mach 9. Tuy nhiên, theo dữ liệu do HUR công bố, tốc độ cao nhất được ghi nhận của loại tên lửa này là khoảng Mach 6,8.

HUR ước tính Zircon mang đầu đạn nặng khoảng 120 kg. Để so sánh, tên lửa hành trình S8000 Banderol của Nga được cho là mang đầu đạn nặng khoảng 150 kg và ngày càng được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Kiev, Odesa cùng những khu vực lân cận.

Ông Vadym Skibitskyi, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, cho biết tính đến ngày 3/8, Nga đã hoàn thành kế hoạch sản xuất tên lửa Zircon trong năm. Theo ông, 33 tên lửa Zircon đã được sản xuất trong 7 tháng đầu năm nay.

Về phần mình, Nga mô tả Zircon là một trong những loại vũ khí tiên tiến nhất của nước này, với khả năng hoạt động ở tốc độ siêu thanh và vượt qua phần lớn các hệ thống phòng không hiện có.