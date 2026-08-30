Ông Putin tuyên bố Nga sở hữu trữ lượng than lớn thứ 2 thế giới

Tổng thống Vladimir Putin vừa cho biết Nga sở hữu trữ lượng than lớn thứ 2 thế giới và vẫn giữ vị thế dẫn đầu trên thị trường toàn cầu bất chấp những thách thức mà ngành công nghiệp này đang phải đối mặt.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik.

Trong thông điệp video gửi tới các thợ mỏ Nga nhân Ngày Thợ mỏ, Tổng thống Putin phát biểu: “Than đá, than cốc, quặng sắt và các loại khoáng sản khác mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho đất nước vẫn là một trong những nền tảng của nền kinh tế quốc gia hiện nay. Đất nước chúng ta sở hữu trữ lượng than lớn thứ hai thế giới, đứng thứ ba về xuất khẩu than và thứ sáu về sản lượng khai thác. Nga tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu trên thị trường toàn cầu bất chấp giai đoạn khó khăn mà ngành công nghiệp than đang trải qua. Đất nước cũng đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước về than cốc và than nhiệt”.

Ông Putin cho biết ngành công nghiệp này đã duy trì sản lượng khai thác than ở mức 440 triệu tấn trong năm ngoái (2025). Ngành cũng tiếp tục nâng cao năng suất lao động, với mức tăng 18% trong vòng 5 năm qua.

“Chúng ta sẽ tiếp tục làm mọi cách có thể để phát triển ngành công nghiệp than. Chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề về tối ưu hóa hậu cần vận tải, an toàn lao động, chất lượng cuộc sống của gia đình các thợ mỏ, cũng như cải thiện cơ sở hạ tầng tại các thành phố, thị xã và thị trấn”, ông Putin nói thêm.

Nguyên thủ Nga nhận định rằng thông qua việc áp dụng thành công các đổi mới kỹ thuật số và thiết bị hiệu suất cao, các thợ mỏ đang chứng minh rằng “khai thác than hiện đại là ngành công nghiệp của tương lai”. Ông cũng nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp than cần ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao uy tín của nghề khai thác mỏ.