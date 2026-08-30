Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ nghiêm túc cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân tại châu Âu

Các nhà hoạch định chiến lược quân sự Mỹ đang nghiêm túc cân nhắc khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân tại châu Âu - đặc phái viên Bộ Ngoại giao Nga Andrey Belousov nhận định khi trả lời phỏng vấn của đài RT.

Một vụ thử vũ khí hạt nhân của Mỹ. Ảnh: Ủy ban năng lượng nguyên tử Mỹ.

Theo nhà ngoại giao này, nỗ lực của Washington nhằm khởi xướng thảo luận về vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga thực chất là nhằm đánh lạc hướng dư luận quốc tế khỏi mối đe dọa mà ông cho là xuất phát từ kho vũ khí hạt nhân Mỹ đang triển khai tại châu Âu, cũng như các chương trình và kế hoạch tên lửa hạt nhân của Washington.

Ông nói: “Khi đề cập đến mối nguy hiểm này, không thể không lưu ý rằng việc Washington khăng khăng đòi thảo luận tại các diễn đàn đa phương về giải trừ quân bị liên quan đến vũ khí hạt nhân phi chiến lược của Nga - vốn không đe dọa lãnh thổ Mỹ - cho thấy các nhà hoạch định chiến lược quân sự Mỹ đang nghiêm túc cân nhắc khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường châu Âu”.

“Việc thu thập dữ liệu khách quan về vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga thông qua đàm phán hoặc thảo luận về ổn định chiến lược, áp dụng các biện pháp minh bạch có tính xâm nhập sâu, hay cắt giảm - và đặc biệt là loại bỏ hoàn toàn - loại vũ khí này sẽ làm tăng khả năng xảy ra kịch bản Mỹ và các đồng minh sử dụng vũ khí hạt nhân tại châu Âu”, ông Belousov bổ sung.

Nhà ngoại giao này nhấn mạnh rằng các nước châu Âu cần nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của cái mà ông mô tả là cách tiếp cận mang tính thực dụng thuần túy của Washington đối với lãnh thổ của các đồng minh.