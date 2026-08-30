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Nga phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)

Chủ Nhật, 06:58, 30/08/2026
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VOV.VN - Quân đội Nga đã thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 28/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đầu đạn trong vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở tỉnh Arkhangelsk, bay qua lãnh thổ đất nước để đến thao trường Kura trên bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông.

Tuyên bố nêu rõ: “Tất cả các nhiệm vụ được giao đều đã hoàn thành trọn vẹn” trong quá trình thử nghiệm, qua đó xác nhận hiệu suất và các đặc tính bay của tên lửa.

Bộ Quốc phòng Nga không nêu tên cụ thể loại tên lửa được phóng, chỉ cho biết đây là hệ thống sử dụng nhiên liệu rắn và có thể phóng từ bệ cơ động.

Bộ này giải thích rằng Lực lượng Tên lửa chiến lược đã thực hiện một cuộc diễn tập, trong đó họ triển khai một tổ hợp phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) cơ động đến một khu vực hẻo lánh, thực hiện công tác chuẩn bị rồi tiến hành phóng tên lửa.

Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố về một vụ phóng ICBM của nước này:

 

Hồi tháng 5, quân đội Nga đã thử nghiệm thành công ICBM tối tân RS-28 Sarmat; loại tên lửa này được cho là có khả năng mang tới 10 đầu đạn hạng nặng với năng lực tái nhập khí quyển độc lập (MIRV).

Theo các báo cáo, Sarmat tương thích với thiết bị lướt siêu thanh được sử dụng trong một hệ thống tên lửa khác của Nga mang tên Avangard. Loại đầu đạn này có thể tiếp cận mục tiêu trong bầu khí quyển ở tốc độ cao, đồng thời duy trì khả năng cơ động để né tránh các hệ thống phòng không.

Tư lệnh Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga, tướng Sergey Karakaev, cho biết quân đội Nga dự kiến ​​sẽ trang bị hệ thống vũ khí mới này cho trung đoàn tên lửa đầu tiên của mình vào cuối năm nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả Sarmat là “hệ thống tên lửa mạnh nhất thế giới”. Theo ông, tên lửa này có khả năng mang tải trọng lớn gấp bốn lần so với bất kỳ loại tên lửa nào của phương Tây, đồng thời sở hữu tầm bắn hơn 35.000 km và độ chính xác cao.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, Moscow đã triển khai chương trình phát triển tên lửa - với trọng tâm là khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ - sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM) vào năm 2022.

“Chúng tôi buộc phải tính đến việc đảm bảo an ninh chiến lược trong bối cảnh thực tế mới”, Tổng thống Putin nói. Ông cho biết thêm rằng các động thái của Moscow nhằm mục đích “duy trì thế cân bằng quyền lực chiến lược”.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: RT
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