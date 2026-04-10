Ông Putin tuyên bố ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh, kêu gọi Ukraine đáp lại

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội nước này ngừng toàn bộ các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Ukraine trong dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo vào cuối tuần. Theo thông báo của Điện Kremlin, lệnh ngừng bắn đơn phương này sẽ kéo dài 32 giờ từ 16h (giờ Moscow) ngày thứ Bảy (11/4) và kéo dài đến hết ngày Chủ nhật (12/4).

Tuy nhiên, phía Nga nhấn mạnh các đơn vị quân đội vẫn phải duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu để đáp trả mọi hoạt động tấn công hoặc khiêu khích từ phía Ukraine. Các chỉ đạo liên quan đã được chuyển tới Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov và Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov.

“Chúng tôi kỳ vọng phía Ukraine cũng sẽ làm theo động thái của Nga” tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ.

Trước đó, Nga từng nhiều lần đơn phương tuyên bố ngừng bắn trong các dịp lễ Chính thống giáo trong bối cảnh xung đột Ukraine. Năm 2023, Nga thực hiện các lệnh ngừng bắn vào dịp Giáng sinh Chính thống giáo tháng 1 và Lễ Phục sinh tháng 4 theo đề xuất của Giáo hội Chính thống giáo Nga.

Năm 2024, Nga không công bố lệnh ngừng bắn, khi Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Kiev có thể sử dụng khoảng thời gian này để tái vũ trang và củng cố lực lượng.

Năm 2025, lệnh ngừng bắn dịp Phục sinh được tái áp dụng, song chỉ đạt hiệu quả hạn chế. Dù giao tranh có dấu hiệu lắng dịu, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Kiev đã vi phạm thỏa thuận hơn 3.900 lần. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky từng bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn dịp Giáng sinh do Hungary đề xuất vào năm ngoái.

Cũng trong năm 2025, Nga đã tạm dừng các chiến dịch tấn công vào đầu tháng 5 nhân dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít. Khi đó, Moscow bày tỏ hy vọng động thái này sẽ góp phần “khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp với Kiev mà không kèm điều kiện tiên quyết”. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bác bỏ, cho rằng đây là “sự thao túng”.

Nga và Ukraine đã tiến hành nhiều vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul trong năm 2025, cùng với các cuộc thảo luận ba bên có sự tham gia của Mỹ. Các cuộc đàm phán giúp đạt được một số thỏa thuận trao đổi tù binh quy mô lớn, nhưng chưa tạo được bước đột phá mang tính quyết định. Các cuộc đối thoại ba bên đã bị gián đoạn trong những tháng gần đây do tác động từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran.

Nga nhiều lần khẳng định sẵn sàng giải quyết xung đột Ukraine bằng biện pháp ngoại giao, với điều kiện các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng được giải quyết và thực tế trên chiến trường được tính đến.