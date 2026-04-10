Nga - Ukraine trao đổi thi thể binh sĩ, chưa có quyết định về lệnh ngừng bắn

Theo Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky, Liên bang Nga đã chuyển giao cho Ukraine 1.000 thi thể quân nhân Ukraine thiệt mạng và tiếp nhận lại 41 thi thể binh sĩ Nga. Ông Vladimir Medinsky cho biết, con số này phản ánh tương quan tổn thất giữa hai bên và thông tin đã được công bố trên kênh Telegram cá nhân của ông. Trước đó, một nguồn tin trong đoàn đàm phán Nga cũng đã thông báo về hoạt động trao đổi này với báo chí.

Liên quan đến khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn dịp Phục sinh, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào. Lễ Phục sinh Chính thống giáo năm nay sẽ được cử hành vào Chủ nhật, 12/4. Năm ngoái, Nga từng tuyên bố áp dụng lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày nhân dịp này.