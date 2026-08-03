Nóng thế giới hôm nay 3/8: Bom nổ ở Moscow, Ukraine tuyên bố đánh đắm tàu Nga

Thủ đô Kiev của Ukraine hứng chịu loạt tên lửa mới từ Nga: Moscow cho biết loạt tập kích tên lửa mới của Nga nhắm vào các cơ sở công nghiệp quân sự và trung tâm hậu cần trong và xung quanh thủ đô Ukraine.

Thủ đo Kiev trong một lần bị Nga tập kích trước đây. Ảnh: Reuters.

Thủ đô Ukraine và vùng ngoại ô được cho là đã bị tập kích bằng hàng chục tên lửa Nga trong nhiều đợt vào sáng sớm 1/8, sau các cuộc tấn công của Moscow hồi đầu tuần này vào các cơ sở công nghiệp quân sự ở Kiev.

Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu container của Nga ở Biển Đen: Ukraine tuyên bố đã đánh chìm tàu container Yanina của Nga ở Biển Đen. Trong khi đó, Moscow cáo buộc đây là hành động “cướp biển” nhằm vào một tàu chở hàng dân sự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1/8 cho biết lực lượng nước này đã tiến hành nhiều đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự và hậu cần của Nga, trong đó có hạ tầng của ba nhà máy lọc dầu tại vùng Bashkortostan, cách biên giới Ukraine gần 1.600 km.

Đại sứ Nga: Mỹ vẫn còn nguồn lực để duy trì xung đột Ukraine: Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho rằng Mỹ vẫn sở hữu đủ nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đồng thời nhận định việc kéo dài xung đột hiện vẫn mang lại lợi ích cho Washington.

Trả lời hãng thông tấn TASS, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho rằng Mỹ vẫn còn đủ khả năng để tiếp tục duy trì xung đột tại Ukraine thông qua nhiều hình thức hỗ trợ.

Tình tiết mới về vụ “đánh bom” ở Nga khiến ít nhất 24 người thương vong: Trong vụ nổ bom (nghi là đánh bom có chủ ý) khiến 24 người thương vong tại thủ đô Nga, giới chức chưa xác định danh tính người phụ nữ mang thiết bị nổ tự chế hoặc cho biết động cơ hành động của cô ta. Hiện người ta cũng chưa rõ liệu cô ta cố tình kích nổ thiết bị hay có người kích nổ bom từ xa.

Mục tiêu trong vụ “đánh bom” này là các khách mời tham dự một sự kiện riêng tư trên sân hiên ngoài trời của nhà hàng Balzi Rossi ở trung tâm thủ đô Moscow, nhật báo kinh doanh Nga Kommersant đưa tin. Các nguồn tin nói với tờ báo rằng sự kiện được bảo vệ nghiêm ngặt - điều này có thể đã hạn chế đáng kể số người thiệt mạng. Có ít nhất 3 người chết và 21 người bị thương trong vụ nổ bom này.

Iran tuyên bố đáp trả tương xứng với mọi đòn tấn công của Mỹ: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran sẽ có phản ứng tương xứng trước bất kỳ hành động quân sự nào từ Mỹ, đồng thời cảnh báo Iran sẵn sàng đáp trả mọi hành động mà nước này coi là "gây hấn" từ Washington, Israel hoặc các quốc gia khác trong khu vực.

Theo các bài đăng trên kênh Telegram chính thức của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 1/8, ông đã có các cuộc điện đàm riêng với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Thống chế Pakistan Asim Munir để trao đổi về tình hình khu vực.

Chiến lược lợi hại của Iran nhằm làm suy yếu Mỹ và Tổng thống Trump VOV.VN - Nhiều nguồn tin và một số nhà phân tích khẳng định Iran đã xây dựng chiến lược mở rộng quy mô cuộc chiến với Mỹ nhờ vào sự hỗ trợ từ các lực lượng ủy nhiệm. Theo đó, Iran tìm cách từng bước làm suy yếu Mỹ, buộc Mỹ phải chịu tổn thất ngày càng lớn.

Ông Trump tuyên bố Mỹ tạm hủy kế hoạch tấn công Iran, chờ đạt thỏa thuận: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ tạm dừng kế hoạch tấn công Iran sau khi các cuộc đàm phán đạt được những tiến triển nhất định, song nhấn mạnh quyết định này phụ thuộc vào khả năng sớm đạt được một thỏa thuận.

Phát biểu tối 1/8 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã quyết định hủy kế hoạch tấn công nhằm vào Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa các bên đang có dấu hiệu tích cực.

Mỹ điều thêm 10 máy bay tiếp dầu đến Trung Đông dù hủy tập kích Iran: Truyền thông Israel hôm 2/8 cho biết quân đội Mỹ đang triển khai thêm 10 máy bay tiếp dầu nữa đến sân bay lớn nhất của Israel. Thông tin được công bố ngay trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy bỏ kế hoạch tập kích vào Iran cuối tuần này.

Các nguồn tin Israel cho biết 10 máy bay tiếp dầu của Mỹ đang trên đường tới sân bay Ben Gurion, cảng hàng không nhộn nhịp nhất tại Israel. Hiện tại, sân bay lớn nhất Israel đang có 30 chiếc máy bay tiếp dầu của Mỹ neo đậu.

Mỹ cảnh báo công dân rời Trung Đông trong bối cảnh xung đột leo thang: Các Đại sứ quán Mỹ tại một số quốc gia Trung Đông đã kêu gọi công dân Mỹ cân nhắc rời khỏi khu vực hoặc sẵn sàng sơ tán trong trường hợp xung đột tiếp tục leo thang, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đang xem xét các phương án tấn công mới nhằm vào Iran.

Mỹ tấn công Iran. Ảnh: Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ.

Trong các cảnh báo an ninh được đăng tải trên mạng xã hội, các cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại Jordan, Israel và Iraq cho biết tình hình khu vực có thể diễn biến khó lường và khuyến cáo công dân nước này nên cân nhắc rời đi hoặc chuẩn bị kế hoạch rời khỏi khu vực nếu căng thẳng gia tăng.

Nổ lớn tại Iran, Mỹ kêu gọi công dân rời khỏi Trung Đông: Đại sứ quán Mỹ tại nhiều nước Trung Đông hôm 1/8 đồng loạt ban cảnh báo, kêu gọi công dân nước này đề cao cảnh giác và nên cân nhắc rời khỏi khu vực.

Các Đại sứ quán Mỹ cảnh báo tình hình xung đột tại khu vực đang leo thang khó đoán định. Các công dân Mỹ ở Trung Đông cần thận trọng, đề cao cảnh giác và chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản các chuyến bay thương mại bị hủy, các không phận bị đóng cửa, cũng như khả năng việc di chuyển bị gián đoạn.

Quân đội Israel tuyên bố hạ sát nhiều tay súng Hezbollah: Bất chấp đang trong thời gian ngừng bắn, quân đội Israel ngày 1/8 tuyên bố đã tấn công và hạ sát một số thành viên của lực lượng Hezbollah ở khu vực phía Nam Lebanon.

Thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các tay súng Hezbollah bị hạ sát do xuất hiện trong “vùng an ninh” do quân đội Israel chỉ định và kiểm soát ở phía Nam Lebanon. IDF khẳng định các tay súng được xác định là mối uy hiếp đối với binh sĩ Israel, buộc IDF phải ra tay hành động và loại trừ mối đe dọa. Có 1 binh sĩ Israel bị thương trong cuộc đụng độ.

Israel có thể đẩy Ukraine vào tình thế không tiếp cận được vũ khí mới của Mỹ VOV.VN - Bài viết của tờ Washington Post nhận định, Israel có thể khiến Ukraine không tiếp cận được các loại vũ khí mới của Mỹ. Israel từng chặn việc chuyển giao hệ thống phòng không Vòm Sắt từ Mỹ cho Ukraine hồi năm 2023, mặc dù các tổ hợp tên lửa này được chính phủ Mỹ tài trợ.

NATO cân nhắc mở rộng chương trình hạt nhân với một số quốc gia châu Âu: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang xem xét các phương án triển khai thêm năng lực hạt nhân của Mỹ trên khắp châu Âu nhằm đáp trả các mối đe dọa từ Nga.

Theo truyền thông châu Âu, ngày 31/7, Ba Lan, Phần Lan và Litva đang được xem xét là các quốc gia có khả năng đăng cai sự kiện này. Các cuộc thảo luận bao gồm cả việc Ba Lan mong muốn gia nhập Chương trình chia sẻ hạt nhân. Chương trình này bao gồm việc Phần Lan dỡ bỏ lệnh cấm lâu nay đối với việc vận chuyển và nhập khẩu vũ khí hạt nhân và quốc hội Litva đang xem xét dự luật nhằm bãi bỏ lệnh cấm triển khai hạt nhân trong Hiến pháp.

Nhật Bản sẽ phóng tàu đổ bộ Mặt Trăng bằng tên lửa đẩy nội địa: Sau thất bại của hai sứ mệnh đổ bộ lên Mặt Trăng bằng tên lửa đẩy của Mỹ, một doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản đã quyết định chuyển hướng sang dùng tên lửa H-3 do nước này tự nghiên cứu và phát triển.

“ispace” - một liên doanh của các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản, và Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi cho biết vừa ký kết một hợp đồng vận tải không gian vũ trụ liên quan đến việc sử dụng tên lửa đẩy H-3 của Mitsubishi để đưa một tàu đổ bộ Mặt Trăng thế hệ mới do ispace nghiên cứu - phát triển lên không gian vào năm 2028.

Trung Quốc phê duyệt 4 dự án điện hạt nhân mới: Trong cuộc họp Thường trực Chính phủ hôm 31/7, Trung Quốc đã phê duyệt 4 dự án điện hạt nhân mới, với tổng vốn đầu tư ước tính hơn 170 tỷ nhân dân tệ (25,2 tỷ USD).

Nhà máy điện hạt nhân Kim Thất Môn ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: Tập đoàn Hạt nhân quốc gia Trung Quốc.

Theo tuyên bố của các công ty liên quan, 4 dự án điện hạt nhân với 8 tổ máy phát điện mới được phê duyệt bao gồm 2 tổ máy giai đoạn II của Nhà máy điện hạt nhân Kim Thất Môn ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc; 2 tổ máy giai đoạn III của Nhà máy điện hạt nhân Thái Bình Lĩnh ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc; 2 tổ máy Nhà máy điện hạt nhân Trang Hà ở tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc và 2 tổ máy Nhà máy điện hạt nhân Lai Dương ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc.

EU họp khẩn để thảo luận cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta: Ngày 1/8, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định triệu tập cuộc họp khẩn trực tuyến của các Bộ trưởng Nội vụ vào ngày 4/8 tới nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư tại thành phố Ceuta của Tây Ban Nha.

Theo truyền thông châu Âu, cuộc họp sẽ do Ireland, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu chủ trì, với sự tham gia của các Bộ trưởng Nội vụ nhằm đánh giá cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta, thảo luận các biện pháp hỗ trợ Tây Ban Nha và tăng cường phối hợp trong quản lý biên giới ngoài của EU. Quyết định triệu tập cuộc họp được đưa ra sau khi 22 quốc gia thành viên gửi thư kêu gọi EU có phản ứng khẩn cấp trước cuộc khủng hoảng.

Tây Ban Nha dựng rào chắn nổi ở Ceuta sau vụ vượt biên khiến 67 người thiệt mạng VOV.VN - Tây Ban Nha lắp đặt rào chắn nổi dài 500 m ngoài khơi Ceuta sau khi khoảng 50.000 người vượt biên từ Morocco, khiến ít nhất 67 người thiệt mạng.

Cháy tàu chở khách ở Indonesia, nhiều hành khách nhảy xuống biển: Tàu chở khách Mutiara Sentosa 2, đang trên đường từ Surabaya đến Makassar, Indonesia đã bốc cháy với khoảng 180 hành khách và thủy thủ đoàn là 40 người ở vùng biển Madura.

Nhiều hành khách đã nhảy xuống biển và được cứu an toàn, theo đánh giá còn khoảng 40 người vẫn còn trên tàu KMP Mutiara Sentosa 2.