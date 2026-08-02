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Thời sự quốc tế tối 2/8: Thủ đô Kiev của Ukraine hứng chịu loạt tên lửa mới từ Nga

Chủ Nhật, 21:17, 02/08/2026
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VOV.VN - Thủ đô Ukraine và vùng ngoại ô được cho là đã bị tập kích bằng hàng chục tên lửa Nga trong nhiều đợt vào sáng sớm 1/8, sau các cuộc tấn công của Moscow hồi đầu tuần này vào các cơ sở công nghiệp quân sự ở Kiev.

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PV/VOV.VN
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