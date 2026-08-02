Thời sự quốc tế tối 2/8: Thủ đô Kiev của Ukraine hứng chịu loạt tên lửa mới từ Nga

Tình tiết mới về vụ “đánh bom” ở Nga khiến ít nhất 24 người thương vong

VOV.VN - Trong vụ nổ bom (nghi là đánh bom có chủ ý) khiến 24 người thương vong tại thủ đô Nga, giới chức chưa xác định danh tính người phụ nữ mang thiết bị nổ tự chế hoặc cho biết động cơ hành động của cô ta. Hiện người ta cũng chưa rõ liệu cô ta cố tình kích nổ thiết bị hay có người kích nổ bom từ xa.