Thời sự quốc tế tối 2/8: Thủ đô Kiev của Ukraine hứng chịu loạt tên lửa mới từ Nga

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VOV.VN - Ngày 1/8, một tàu container thuộc sở hữu của Nga đã bị thiết bị không người lái của Ukraine đánh chìm trên Biển Đen, buộc toàn bộ 17 thành viên thủy thủ đoàn phải rời tàu.
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