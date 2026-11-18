Ngày 18/11, tại cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quan hệ hợp tác Nga - Trung đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích cho người dân cả hai nước.

Tổng thống Nga gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc là "người bạn của tôi" và bày tỏ niềm vui khi được gặp lại ông Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, quan hệ Trung - Nga vẫn luôn vững như bàn thạch. Ảnh: TASS

"Thưa ngài Chủ tịch - người bạn thân mến của tôi, tôi thực sự rất vui khi được gặp ông tại Thâm Quyến", ông Putin nói. Trong phát biểu của mình, ông Putin lưu ý rằng Nga và Trung Quốc cùng chia sẻ cách tiếp cận mang tính xây dựng đối với việc xây dựng một trật tự thế giới công bằng hơn và đa cực.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, việc đảm bảo sự thịnh vượng cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương là mục tiêu chung của cả Nga và Trung Quốc: "Trong bài phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp, tôi vừa đề cập rằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương là nơi sinh sống của 36% dân số thế giới, chiếm 50% thương mại toàn cầu và tạo ra 60% GDP toàn cầu. Chúng ta cùng chia sẻ mục tiêu đảm bảo hòa bình và thịnh vượng tại khu vực này".

"Quan hệ đối tác chính sách đối ngoại Nga - Trung đang vận hành một cách ổn định và tích cực. Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, chúng ta cùng chia sẻ cách tiếp cận mang tính xây dựng nhằm định hình một trật tự thế giới công bằng hơn và đa cực", ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga nói thêm: "Trong vài năm qua, kim ngạch thương mại giữa hai nước luôn duy trì ở mức trên 200 tỷ USD. Đây là mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra từ trước, và có vẻ như năm nay chúng ta sẽ tiếp tục đạt được con số đó. Hơn nữa, thương mại giữa hai bên sẽ vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ".

Tổng thống Nga lưu ý rằng dòng khách du lịch qua lại giữa Nga và Trung Quốc đang gia tăng, nhờ vào các thỏa thuận miễn thị thực do Bắc Kinh khởi xướng.

Ông Putin nêu rõ: "Chúng ta sẽ tiếp tục sát cánh cùng nhau - như cách ông [Chủ tịch Tập Cận Bình - ND] vẫn thường nói - vì lợi ích của nhân dân Nga và Trung Quốc. Năm nay, chúng ta đã có nhiều cuộc gặp hiệu quả tại Bắc Kinh, Bishkek, cũng như tại New Delhi. Chúng ta có một lộ trình làm việc hiệu quả, và mối quan hệ này đang thực sự tạo đà phát triển dựa trên Hiệp ước Láng giềng tốt, Hữu nghị và Hợp tác được ký kết cách đây 25 năm. Tình hình đang tiến triển theo hướng tích cực".

Hình mẫu cho kiểu quan hệ mới giữa các cường quốc

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định sẵn sàng cùng Nga thúc đẩy thịnh vượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Nga cùng các thành viên khác trong đại gia đình châu Á - Thái Bình Dương để mở ra những triển vọng mới rộng lớn và đảm bảo sự thịnh vượng cho khu vực", ông Tập Cận Bình nói.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói thêm: "Trong tương lai, chúng ta cần duy trì sự tiếp nối, kiên định tiến về phía trước, không ngừng khai phá tiềm năng to lớn trong quan hệ song phương và làm phong phú thêm nội hàm của mối quan hệ đó".

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh: "Điều quan trọng là phải tập trung vào các hành động thiết thực, nỗ lực làm việc, làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác đa phương diện thông qua những bước đi cụ thể, đồng thời gánh vác trách nhiệm của các cường quốc, thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực và quá trình dân chủ hóa các quan hệ quốc tế".

Ông Tập Cận Bình lưu ý rằng quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow vẫn ổn định và đáng tin cậy bất chấp những thay đổi trong tình hình quốc tế: "Quan hệ Trung - Nga vẫn luôn vững như bàn thạch, không hề lay chuyển trước bất kỳ khó khăn nào. Mối quan hệ này có triển vọng phát triển rộng mở và không bị ảnh hưởng bởi những biến động nhất thời trên trường quốc tế".

Theo ông Tập Cận Bình, quan hệ Trung - Nga "là hình mẫu cho kiểu quan hệ mới giữa các cường quốc".