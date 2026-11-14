Trung Quốc kỳ vọng Hội nghị Cấp cao APEC đạt nhiều kết quả thiết thực

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, hội nghị APEC năm nay có chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”. Bên cạnh việc chủ trì hội nghị, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo và đại diện tham dự, đồng thời có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước bên lề hội nghị.

Một tiểu cảnh trang trí về chủ đề APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Bà nhấn mạnh: “Chúng tôi kỳ vọng các bên sẽ tiếp tục tập hợp đồng thuận, thông qua Tuyên bố Thâm Quyến của các nhà lãnh đạo, nhằm đạt được thêm nhiều kết quả thiết thực trong các lĩnh vực quan trọng như thương mại, kết nối, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI), tạo động lực mạnh mẽ cho sự tăng trưởng thịnh vượng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và toàn cầu”.

Cũng theo bà Mao Ninh, năm nay đánh dấu Trung Quốc trở lại với vai trò chủ nhà APEC sau 12 năm. Trong suốt Năm APEC 2026, Trung Quốc đã cùng các nền kinh tế thành viên tổ chức hơn 300 cuộc họp và sự kiện, trong đó có 10 cuộc họp cấp bộ trưởng chuyên ngành về thương mại, du lịch, lâm nghiệp, an ninh lương thực, doanh nghiệp vừa và nhỏ, năng lượng, nguồn nhân lực, giao thông, tài chính và phụ nữ, tập trung vào 3 ưu tiên: mở cửa, đổi mới và hợp tác, với sự tham gia của hơn 10.000 lượt đại biểu và đạt được nhiều đồng thuận về hợp tác, tạo nền tảng vững chắc cho hội nghị cấp cao sắp diễn ra tại Thâm Quyến.

Trước đó, Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC sẽ diễn ra vào ngày 17 và 18/11, dự kiến thu hút hơn 2.000 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên. Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) cũng sẽ chuyển các khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tới các nhà lãnh đạo.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều bất ổn, cạnh tranh công nghệ gia tăng, Hội nghị Cấp cao APEC 2026 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy liên kết kinh tế và tìm kiếm tiếng nói chung giữa 21 nền kinh tế thành viên.