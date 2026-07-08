Mỹ tiếp tục không kích, Iran thề giáng trả thảm khốc

Thông báo vừa công bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đợt tập kích mới đánh phá hơn 80 mục tiêu tại Iran. Đòn giáng nhằm đáp trả việc Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã mở thêm các đợt tập kích mới nhằm vào Iran. Ảnh: Reuters

Trong số các mục tiêu vừa bị tập kích có các hệ thống phòng không, thiết bị chỉ huy và giám sát, các trận địa radar và tên lửa ven bờ, cùng hơn 60 xuồng cỡ nhỏ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). CENTCOM khẳng định lực lượng Mỹ vẫn trong tình trạng sẵn sàng và quyết tâm buộc Iran phải chịu mọi trách nhiệm liên quan, nếu thỏa thuận ngừng bắn không được tuân thủ hay chấp hành.

Truyền thông Iran xác nhận nhiều tiếng nổ lớn tiếp tục được ghi nhận trong sáng 8/7 tại khu vực đảo Qeshm ở eo biển Hormuz và đảo Kharg trên vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, các chi tiết liên quan chưa được công bố. Trước đó, Iran thông báo lực lượng Mỹ đã tấn công thành phố cảng Sirik, đảo Qeshm và cảng Bandar Abbas trên vịnh Ba Tư.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau đợt giao tranh cuối tháng 6/2026, lực lượng Mỹ tấn công vào Iran. Leo thang bùng phát đúng thời điểm Iran đang tổ chức lễ quốc tang Đại giáo chủ Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích mở màn của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28/2. Hiện tại, các nghi thức liên quan lễ tang đang được tổ chức tại Iraq.

Phản ứng về chiến dịch tập kích của lực lượng Mỹ, Bộ Chỉ huy Trung tâm hợp nhất quân đội Iran Khatam al-Anbiya, sáng nay ra tuyên bố khẳng định các lực lượng vũ trang Iran sẽ giáng đòn trả đũa thảm khốc. Tuyên bố đồng thời cảnh báo lối di chuyển an toàn duy nhất với tàu thuyền qua eo Hormuz là theo chỉ định của Tehran. Tuy nhiên, biện pháp đáp trả cụ thể của Iran với đòn tập kích của lực lượng Mỹ không được đề cập.

Giới phân tích khu vực cho rằng nhiều khả năng Iran sẽ trì hoãn tấn công trả đũa cho đến khi lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei kết thúc vào ngày 9/7. Trước đó, trong các lần đụng độ hồi tháng 5 và tháng 6, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thường lập tức tung đòn giáng trả vào các căn cứ Mỹ đặt tại khu vực, chỉ vài giờ sau khi lực lượng Mỹ tập kích vào Iran.