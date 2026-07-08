Thời sự quốc tế trưa 8/7: Mỹ tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran

VOV.VN - Cập nhật tình hình mưa bão tại Trung Quốc, chỉ trong vòng hơn 4 giờ đồng hồ tối 6/7, gió mạnh lên tới 149 km/h đã càn quét các thành phố Hoàng Thạch, Hoàng Cương, Ngạc Châu và Hàm Ninh của tỉnh Hồ Bắc. Giông bão dữ dội và gió mạnh ở Hồ Bắc đã ảnh hưởng đến 14.600 người, khiến 11 người thiệt mạng.
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VOV.VN - Lực lượng Mỹ tại khu vực vừa thông báo đã mở thêm các đợt tập kích mới vào Iran, chỉ ít giờ sau khi phát động đợt không kích đầu tiên nhằm đáp trả vụ Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz. Iran chưa tiến hành tấn công đáp trả, nhưng thề sẽ giáng đòn trả đũa thảm khốc.
VOV.VN - Lực lượng Mỹ tại khu vực vừa thông báo đã mở thêm các đợt tập kích mới vào Iran, chỉ ít giờ sau khi phát động đợt không kích đầu tiên nhằm đáp trả vụ Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz. Iran chưa tiến hành tấn công đáp trả, nhưng thề sẽ giáng đòn trả đũa thảm khốc.
VOV.VN - Iran ngày 7/7 chỉ trích việc Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này, cho rằng đây là hành động “vi phạm rõ ràng” Bản ghi nhớ (MoU) mà hai bên đạt được hồi tháng trước.
VOV.VN - Iran ngày 7/7 chỉ trích việc Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này, cho rằng đây là hành động “vi phạm rõ ràng” Bản ghi nhớ (MoU) mà hai bên đạt được hồi tháng trước.
VOV.VN - Giá dầu thế giới tăng vọt hơn 5% trong phiên giao dịch ngày 7/7 sau khi Mỹ hủy bỏ cơ chế tạm miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, động thái được đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz.
VOV.VN - Giá dầu thế giới tăng vọt hơn 5% trong phiên giao dịch ngày 7/7 sau khi Mỹ hủy bỏ cơ chế tạm miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, động thái được đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz.
VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 7/7 đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran để đáp trả các vụ tấn công mà Washington cáo buộc Tehran thực hiện nhằm vào ba tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển Hormuz.
VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 7/7 đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran để đáp trả các vụ tấn công mà Washington cáo buộc Tehran thực hiện nhằm vào ba tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển Hormuz.
VOV.VN - Không ngoài nhận định của giới phân tích, lực lượng Mỹ lại vừa tấn công vào Iran. Washington khẳng định đòn tập kích nhằm đáp trả việc Tehran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz.
VOV.VN - Không ngoài nhận định của giới phân tích, lực lượng Mỹ lại vừa tấn công vào Iran. Washington khẳng định đòn tập kích nhằm đáp trả việc Tehran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz.