English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời sự quốc tế trưa 8/7: Mỹ tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran

Thứ Tư, 14:30, 08/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 7/7 đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran để đáp trả các vụ tấn công mà Washington cáo buộc Tehran thực hiện nhằm vào ba tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

loc-xoay-do-bo-ho-bac-trung-quoc-reuters.jpg

Thời sự quốc tế sáng 8/7: Lốc xoáy xé toạc Hồ Bắc khiến 48.000 người sơ tán

VOV.VN - Cập nhật tình hình mưa bão tại Trung Quốc, chỉ trong vòng hơn 4 giờ đồng hồ tối 6/7, gió mạnh lên tới 149 km/h đã càn quét các thành phố Hoàng Thạch, Hoàng Cương, Ngạc Châu và Hàm Ninh của tỉnh Hồ Bắc. Giông bão dữ dội và gió mạnh ở Hồ Bắc đã ảnh hưởng đến 14.600 người, khiến 11 người thiệt mạng.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ tiếp tục không kích, Iran thề giáng trả thảm khốc
Mỹ tiếp tục không kích, Iran thề giáng trả thảm khốc

VOV.VN - Lực lượng Mỹ tại khu vực vừa thông báo đã mở thêm các đợt tập kích mới vào Iran, chỉ ít giờ sau khi phát động đợt không kích đầu tiên nhằm đáp trả vụ Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz. Iran chưa tiến hành tấn công đáp trả, nhưng thề sẽ giáng đòn trả đũa thảm khốc.

Mỹ tiếp tục không kích, Iran thề giáng trả thảm khốc

Mỹ tiếp tục không kích, Iran thề giáng trả thảm khốc

VOV.VN - Lực lượng Mỹ tại khu vực vừa thông báo đã mở thêm các đợt tập kích mới vào Iran, chỉ ít giờ sau khi phát động đợt không kích đầu tiên nhằm đáp trả vụ Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz. Iran chưa tiến hành tấn công đáp trả, nhưng thề sẽ giáng đòn trả đũa thảm khốc.

Iran tố Mỹ vi phạm thỏa thuận sau khi tái áp lệnh trừng phạt dầu mỏ
Iran tố Mỹ vi phạm thỏa thuận sau khi tái áp lệnh trừng phạt dầu mỏ

VOV.VN - Iran ngày 7/7 chỉ trích việc Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này, cho rằng đây là hành động “vi phạm rõ ràng” Bản ghi nhớ (MoU) mà hai bên đạt được hồi tháng trước.

Iran tố Mỹ vi phạm thỏa thuận sau khi tái áp lệnh trừng phạt dầu mỏ

Iran tố Mỹ vi phạm thỏa thuận sau khi tái áp lệnh trừng phạt dầu mỏ

VOV.VN - Iran ngày 7/7 chỉ trích việc Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này, cho rằng đây là hành động “vi phạm rõ ràng” Bản ghi nhớ (MoU) mà hai bên đạt được hồi tháng trước.

Giá dầu tăng mạnh sau khi Mỹ hủy miễn trừ trừng phạt dầu mỏ Iran
Giá dầu tăng mạnh sau khi Mỹ hủy miễn trừ trừng phạt dầu mỏ Iran

VOV.VN - Giá dầu thế giới tăng vọt hơn 5% trong phiên giao dịch ngày 7/7 sau khi Mỹ hủy bỏ cơ chế tạm miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, động thái được đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Giá dầu tăng mạnh sau khi Mỹ hủy miễn trừ trừng phạt dầu mỏ Iran

Giá dầu tăng mạnh sau khi Mỹ hủy miễn trừ trừng phạt dầu mỏ Iran

VOV.VN - Giá dầu thế giới tăng vọt hơn 5% trong phiên giao dịch ngày 7/7 sau khi Mỹ hủy bỏ cơ chế tạm miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, động thái được đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Mỹ tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran
Mỹ tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 7/7 đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran để đáp trả các vụ tấn công mà Washington cáo buộc Tehran thực hiện nhằm vào ba tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Mỹ tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran

Mỹ tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 7/7 đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran để đáp trả các vụ tấn công mà Washington cáo buộc Tehran thực hiện nhằm vào ba tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Mỹ không kích các mục tiêu tại Iran
Mỹ không kích các mục tiêu tại Iran

VOV.VN - Không ngoài nhận định của giới phân tích, lực lượng Mỹ lại vừa tấn công vào Iran. Washington khẳng định đòn tập kích nhằm đáp trả việc Tehran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz.

Mỹ không kích các mục tiêu tại Iran

Mỹ không kích các mục tiêu tại Iran

VOV.VN - Không ngoài nhận định của giới phân tích, lực lượng Mỹ lại vừa tấn công vào Iran. Washington khẳng định đòn tập kích nhằm đáp trả việc Tehran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ