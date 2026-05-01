Trung Quốc: Vấn đề Đài Loan là rủi ro lớn nhất trong quan hệ Trung - Mỹ

Ông Vương Nghị nhấn mạnh vấn đề Đài Loan liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là rủi ro lớn nhất trong quan hệ Trung - Mỹ.

Tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng ngoại giao nguyên thủ luôn giữ vai trò “định hướng” trong quan hệ giữa hai nước. Dưới sự dẫn dắt chiến lược của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, quan hệ Trung - Mỹ về tổng thể duy trì ổn định, phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước cũng như kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục duy trì cục diện ổn định khó khăn mới đạt được, chuẩn bị tốt chương trình nghị sự cho các cuộc tiếp xúc cấp cao quan trọng, mở rộng hợp tác, kiểm soát bất đồng, đồng thời tìm kiếm phương thức xây dựng quan hệ Trung - Mỹ mang tính chiến lược, xây dựng và ổn định. Theo ông, mục tiêu là thúc đẩy quan hệ song phương trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi.

Đề cập vấn đề Đài Loan, Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh đây là vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là điểm rủi ro lớn nhất trong quan hệ Trung - Mỹ. Ông kêu gọi Mỹ thực hiện đúng các cam kết, đưa ra lựa chọn phù hợp nhằm mở rộng không gian hợp tác giữa hai nước và đóng góp cho hòa bình thế giới.

Hai bên cũng trao đổi ý kiến về tình hình Trung Đông và một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Cũng trong ngày 30/4, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã có cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Hai bên trao đổi về việc triển khai các nhận thức chung quan trọng đạt được trong các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời thảo luận các biện pháp xử lý những vấn đề kinh tế - thương mại hai bên cùng quan tâm, cũng như mở rộng hợp tác thực chất.

Phía Trung Quốc bày tỏ quan ngại nghiêm khắc về các biện pháp hạn chế kinh tế - thương mại gần đây của Mỹ đối với Trung Quốc. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò của cơ chế tham vấn kinh tế - thương mại Trung - Mỹ, tăng cường đồng thuận, kiểm soát bất đồng, thúc đẩy hợp tác, qua đó duy trì quan hệ kinh tế - thương mại song phương phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm Bắc Kinh trong hai ngày 14 và 15/5 để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm ban đầu được lên kế hoạch vào cuối tháng 3, nhưng đã bị hoãn do tình hình chiến sự tại Iran khiến ông Trump phải ở lại Washington.