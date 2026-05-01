中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc: Vấn đề Đài Loan là rủi ro lớn nhất trong quan hệ Trung - Mỹ

Thứ Sáu, 10:23, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 30/4 đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong bối cảnh hai bên đang chuẩn bị cho các hoạt động tiếp xúc cấp cao sắp tới.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh vấn đề Đài Loan liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là rủi ro lớn nhất trong quan hệ Trung - Mỹ.

trung quoc van de Dai loan la rui ro lon nhat trong quan he trung - my hinh anh 1
Ảnh minh họa.

Tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng ngoại giao nguyên thủ luôn giữ vai trò “định hướng” trong quan hệ giữa hai nước. Dưới sự dẫn dắt chiến lược của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, quan hệ Trung - Mỹ về tổng thể duy trì ổn định, phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước cũng như kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục duy trì cục diện ổn định khó khăn mới đạt được, chuẩn bị tốt chương trình nghị sự cho các cuộc tiếp xúc cấp cao quan trọng, mở rộng hợp tác, kiểm soát bất đồng, đồng thời tìm kiếm phương thức xây dựng quan hệ Trung - Mỹ mang tính chiến lược, xây dựng và ổn định. Theo ông, mục tiêu là thúc đẩy quan hệ song phương trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi.

Đề cập vấn đề Đài Loan, Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh đây là vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là điểm rủi ro lớn nhất trong quan hệ Trung - Mỹ. Ông kêu gọi Mỹ thực hiện đúng các cam kết, đưa ra lựa chọn phù hợp nhằm mở rộng không gian hợp tác giữa hai nước và đóng góp cho hòa bình thế giới.

Hai bên cũng trao đổi ý kiến về tình hình Trung Đông và một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Cũng trong ngày 30/4, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã có cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Hai bên trao đổi về việc triển khai các nhận thức chung quan trọng đạt được trong các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời thảo luận các biện pháp xử lý những vấn đề kinh tế - thương mại hai bên cùng quan tâm, cũng như mở rộng hợp tác thực chất.

Phía Trung Quốc bày tỏ quan ngại nghiêm khắc về các biện pháp hạn chế kinh tế - thương mại gần đây của Mỹ đối với Trung Quốc. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò của cơ chế tham vấn kinh tế - thương mại Trung - Mỹ, tăng cường đồng thuận, kiểm soát bất đồng, thúc đẩy hợp tác, qua đó duy trì quan hệ kinh tế - thương mại song phương phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm Bắc Kinh trong hai ngày 14 và 15/5 để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm ban đầu được lên kế hoạch vào cuối tháng 3, nhưng đã bị hoãn do tình hình chiến sự tại Iran khiến ông Trump phải ở lại Washington.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc Mỹ quan hệ Mỹ Trung Đài Loan
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Trung Quốc dẫn đầu thế giới về trữ lượng và sản lượng nhiều loại khoáng sản
Trung Quốc dẫn đầu thế giới về trữ lượng và sản lượng nhiều loại khoáng sản

Trung Quốc bảo vệ quyết định phủ quyết nghị quyết về eo biển Hormuz tại HĐBA LHQ

Trung Quốc bảo vệ quyết định phủ quyết nghị quyết về eo biển Hormuz tại HĐBA LHQ

Trung Quốc dọa đáp trả nếu EU không nới lỏng rào cản công nghiệp, công nghệ

Trung Quốc dọa đáp trả nếu EU không nới lỏng rào cản công nghiệp, công nghệ

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ