Ông Trump bác bỏ kết quả thăm dò về tỷ lệ ủng hộ chiến dịch chống Iran

Thứ Ba, 07:28, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh xuất hiện các dấu hiệu cho thấy mức độ ủng hộ của người dân Mỹ đối với chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đang suy giảm, Tổng thống Donald Trump hôm 4/5 tiếp tục bác bỏ các kết quả thăm dò, cho rằng chúng “hoàn toàn giả mạo”.

Phát biểu tại một sự kiện dành cho doanh nghiệp nhỏ ở Nhà Trắng, ông Trump chỉ trích các khảo sát dư luận về cuộc chiến với Iran. “Họ đưa cho tôi những cuộc thăm dò giả mạo. Họ nói chỉ có 32% người dân ủng hộ. Tôi cũng không thích chiến tranh, nhưng chúng ta được trang bị tốt hơn và sở hữu quân đội mạnh nhất thế giới”, ông nói.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ cho rằng cách đặt câu hỏi trong các cuộc thăm dò mang tính thiên lệch, đồng thời lập luận, cần phải hỏi người dân liệu họ có chấp nhận việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân hay không. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý ngay cả khi thay đổi câu hỏi, kết quả vẫn có thể không khác biệt. “Dù thế nào, họ vẫn sẽ nói 32%, vì các cuộc thăm dò là giả mạo”, ông nhấn mạnh.

Đây là lần thứ hai trong những ngày gần đây ông Trump công khai chỉ trích các khảo sát thăm dò dư luận, dù không nêu cụ thể cuộc thăm dò nào. Trước đó, một khảo sát do Washington Post-ABC News-Ipsos công bố cuối tuần qua cho thấy chỉ 36% người được hỏi cho rằng Mỹ đã hành động đúng khi sử dụng biện pháp quân sự chống Iran.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đang đối mặt nguy cơ đổ vỡ, liên quan đến việc kéo dài tình trạng căng thẳng tại eo biển Hormuz. Cùng ngày, ông Trump cũng hạ thấp những lo ngại về thời gian kéo dài của cuộc xung đột, cho rằng các ý kiến chỉ trích là thiếu kiên nhẫn. “Chúng ta mới tham gia cuộc chiến khoảng 6 tuần, nhưng đã có người hỏi tại sao lại lâu như vậy”, ông nói.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Tổng thống Trump Mỹ Iran chiến dịch chống Iran thăm dò dư luận tỉ lệ ủng hộ xung đột Mỹ Iran
Iran đề xuất lộ trình 30 ngày với Mỹ để mở eo biển Hormuz
VOV.VN - Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Iran đã đề xuất với Mỹ một kế hoạch nhằm đạt được thỏa thuận trong vòng 30 ngày, trong đó có việc chấm dứt các hoạt động quân sự, dỡ bỏ phong tỏa trên biển và mở lại eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ sớm xem xét đề xuất mới của Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/5 cho biết ông sẽ sớm xem xét một đề xuất mới do Iran gửi tới, song bày tỏ hoài nghi về khả năng đề xuất này được chấp nhận.

Iran tung phản hồi 14 điểm, buộc Mỹ lựa chọn ngoại giao hay đối đầu
VOV.VN - Hãng thông tấn Tasnim của Iran hôm 2/5 đưa tin, Tehran đã gửi bản phản hồi gồm 14 điểm đối với đề xuất từ phía Mỹ.

