Ông Trump cảnh báo chiến dịch quân sự với Iran “sẽ tiếp diễn”

Thứ Sáu, 05:54, 15/05/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Iran “sẽ còn tiếp diễn” giữa bối cảnh lệnh ngừng bắn với Tehran vẫn rất mong manh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran “sẽ còn tiếp diễn”, cho thấy khả năng Washington có thể nối lại các đợt tấn công trong bối cảnh lệnh ngừng bắn hiện nay vẫn rất mong manh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng, ngày 6/5/2026. Ảnh: AP

Phát biểu được ông Trump đưa ra trên mạng xã hội Truth Social vào sáng sớm 15/5 tại Bắc Kinh, nơi ông đang có chuyến thăm Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong bài đăng dài đề cập quan hệ Mỹ - Trung, ông Trump bác bỏ quan điểm cho rằng Mỹ đang suy yếu.  

Ông Trump nhấn mạnh rằng chính quyền của ông đã đạt được nhiều thành tựu trong “16 tháng ngoạn mục”, bao gồm thị trường chứng khoán tăng mạnh, quan hệ phát triển với Venezuela và “sự tàn phá quân sự đối với Iran (sẽ còn tiếp diễn)”.

Trước khi lên đường tới Trung Quốc, ông Trump từng cảnh báo rằng lệnh ngừng bắn với Iran đang ở trạng thái “nguy kịch”. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sau đó cho biết Washington “đang đạt được tiến triển”, song vẫn còn nhiều nghi vấn về việc liệu Tehran có đáp ứng “lằn ranh đỏ” của Mỹ là không sở hữu vũ khí hạt nhân hay không.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News sau hội đàm tại Bắc Kinh, ông Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị hỗ trợ thúc đẩy một thỏa thuận liên quan tới Iran cũng như giúp mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt toàn cầu.

“Chủ tịch Tập Cận Bình muốn đạt được một thỏa thuận. Ông ấy nói rằng nếu có thể giúp đỡ, ông ấy sẵn sàng hỗ trợ”, ông Trump cho biết. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông Tập cũng bày tỏ mong muốn eo biển Hormuz được mở cửa trở lại để bảo đảm dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Tổng thống Mỹ đồng thời tiết lộ Chủ tịch Trung Quốc cam kết Bắc Kinh sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran - vấn đề được Washington đặc biệt quan tâm trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép với quan hệ giữa Trung Quốc và Tehran.

Theo Nhà Trắng, ông Trump và ông Tập nhất trí rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân và eo biển Hormuz cần được duy trì thông suốt nhằm bảo đảm tự do lưu thông năng lượng toàn cầu.

Các cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran chưa đạt được bước đột phá đáng kể.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Donald Trump Iran Mỹ Trung Quốc Tập Cận Bình eo biển Hormuz Trung Đông
IMF hoan nghênh tín hiệu tích cực từ cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình
VOV.VN - IMF đánh giá tích cực cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho rằng việc hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ hỗ trợ tăng trưởng toàn cầu trong bối cảnh kinh tế quốc tế đối mặt nhiều rủi ro.

Cận cảnh quốc yến Trung Quốc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Trump tại Bắc Kinh
VOV.VN - Tối 14/5, Trung Quốc đã tổ chức tiệc chiêu đãi cấp nhà nước (quốc yến) dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và đoàn đại biểu cấp cao đang ở thăm chính thức Bắc Kinh. Sự kiện có sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhiều quan chức, doanh nhân của hai nước.

Mỹ tìm kiếm gì khi 16 "gã khổng lồ" kinh tế tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc
VOV.VN - Sự xuất hiện của 16 CEO hàng đầu nước Mỹ trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng cho sức mạnh kinh tế Mỹ, mà còn được xem là một quân bài chiến lược nhằm tái định hình trật tự thương mại và xử lý các điểm nóng địa chính trị toàn cầu.

Ông Trump mời ông Tập Cận Bình và Phu nhân thăm Mỹ vào ngày 24/9
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ, ông đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân tới thăm Mỹ vào ngày 24/9.

Tổng thống Trump không muốn vấn đề Iran cản trở thượng đỉnh Mỹ - Trung
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 lên tiếng hạ thấp những khác biệt giữa Mỹ với Trung Quốc xung quanh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Ông không muốn những bất đồng về cách thức xử lý vấn đề này ảnh hưởng tới kết quả cuộc họp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong 2 ngày tới.

