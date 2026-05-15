IMF hoan nghênh tín hiệu tích cực từ cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 14/5 hoan nghênh các tín hiệu tích cực ban đầu từ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, đồng thời cho rằng việc giảm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ mang lại lợi ích cho kinh tế toàn cầu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay trước khi bước vào hội đàm. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn IMF Julie Kozack nhấn mạnh đối thoại cấp cao giữa Washington và Bắc Kinh là “rất quan trọng” trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều bất ổn. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, bất kỳ điều gì giúp giảm cẳng thẳng thương mại và bất ổn đều tốt cho cả hai nền kinh tế lớn này và tất nhiên là tốt cho nền kinh tế toàn cầu. IMF từ lâu kêu gọi Mỹ và Trung Quốc giải quyết các bất đồng thương mại thông qua đối thoại thay vì các biện pháp đơn phương như áp thuế trả đũa.

Sau giai đoạn căng thẳng thương mại leo thang năm ngoái khiến hoạt động thương mại song phương gần như tê liệt, các cuộc trao đổi lần này được đánh giá mang màu sắc tích cực hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Tổng thống Trump sau ngày làm việc đầu tiên tại Bắc Kinh cho biết Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay của Boeing. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hai bên cũng thảo luận về các thỏa thuận năng lượng, nông sản và khả năng thành lập các cơ chế hợp tác thương mại - đầu tư song phương đối với các lĩnh vực “phi chiến lược”.

IMF đồng thời cảnh báo nền kinh tế toàn cầu đang chịu áp lực ngày càng lớn từ cuộc chiến tại Trung Đông và việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz, khiến giá dầu duy trì trên mức 100 USD/thùng.

Theo bà Kozack, tình hình hiện nay đang khiến kinh tế thế giới tiến gần hơn tới kịch bản “bất lợi trung bình” mà IMF từng đưa ra trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới hồi tháng 4. Trong kịch bản này, tăng trưởng GDP toàn cầu năm nay có thể giảm xuống còn 2,5%, thấp hơn đáng kể so với mức 3,1% trong kịch bản cơ sở lạc quan hơn. IMF giả định giá dầu duy trì quanh mức 100 USD/thùng trong cả năm, trong khi điều kiện tài chính toàn cầu tiếp tục thắt chặt và áp lực lạm phát gia tăng.

Dù vậy, IMF cho rằng kỳ vọng lạm phát trung hạn trên toàn cầu hiện vẫn được kiểm soát tương đối ổn định và điều kiện tài chính nói chung vẫn “thuận lợi”. Bà Kozack cho biết IMF đang tiếp tục thảo luận về khả năng hỗ trợ tài chính cho các quốc gia chịu tác động mạnh bởi giá năng lượng tăng cao do xung đột Trung Đông, song từ chối xác nhận các quốc gia cụ thể đang tìm kiếm hỗ trợ.

Trước đó, Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva cho biết ít nhất 12 quốc gia có thể cần gói hỗ trợ tổng cộng từ 20-50 tỷ USD từ IMF và World Bank để đối phó với cú sốc năng lượng hiện nay.