Ông Trump cảnh báo xung đột với Iran sẽ còn kéo dài

Phát biểu tại cuộc họp Nội các ở Trại David, bang Maryland, ông Trump cho rằng Iran có thể vẫn duy trì một số khả năng quân sự trong ngắn hạn, song năng lực này sẽ tiếp tục suy yếu theo thời gian.

Cảnh báo về nguy cơ xung đột kéo dài với Iran

Khi được hỏi liệu các đợt tấn công qua lại giữa hai bên có thể kéo dài cho đến khi Iran không còn khả năng đáp trả hay không, Tổng thống Mỹ cho biết đây là một khả năng có thể xảy ra, đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn phải duy trì cảnh giác. Theo ông Trump, năng lực quân sự của Iran có thể có những thời điểm phục hồi nhất định, nhưng về tổng thể sẽ tiếp tục suy giảm và dần cạn kiệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời cuộc họp Nội các tại Trại David, bang Maryland, Mỹ, ngày 31/7/2026. Ảnh: Reuters

Những phát biểu này được xem là sự thừa nhận rằng cuộc xung đột kéo dài suốt 5 tháng qua có thể chưa sớm kết thúc, trái với những đánh giá lạc quan trước đó của ông Trump rằng các cuộc không kích của Mỹ đã giáng đòn nặng nề vào quân đội Iran và việc nối lại đàm phán có thể mở đường cho một thỏa thuận.

“Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng. Mỹ đang đạt được những kết quả tích cực. Chúng tôi vẫn nỗ lực hành động một cách kiềm chế trong phạm vi có thể, nhưng Iran đang chịu những tổn thất rất nặng nề”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ tiếp tục nhận định lực lượng hải quân, không quân và năng lực phòng không của Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng. Dù vậy, ông cũng lưu ý Tehran vẫn còn một số năng lực quân sự nhất định, dù ở mức hạn chế.

Hồi tháng 4, Nhà Trắng cho biết quân đội Mỹ đã hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch “Epic Fury”, trong đó có việc phá hủy hải quân cũng như năng lực tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran. Tuy nhiên, Iran vẫn tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ của Mỹ, đồng thời đưa ra các cảnh báo nhằm vào hoạt động vận tải thương mại trên biển.