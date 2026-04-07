Ông Trump chỉ trích NATO trước thềm chuyến thăm của Tổng thư ký Mark Rutte

Thứ Ba, 08:54, 07/04/2026
VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 6/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích NATO và các đồng minh lâu năm vì không hỗ trợ đủ trong chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các nước đồng minh chưa chia sẻ gánh nặng một cách tương xứng, đồng thời nhắc lại quan điểm lâu nay của ông về việc NATO cần đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động an ninh chung.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập tới bất đồng liên quan đến Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Dù gọi Tổng thư ký NATO Mark Rutte là “một người tuyệt vời”, ông Trump cho biết Washington vẫn mong muốn kiểm soát Greenland, song phía Đan Mạch không chấp thuận. Ông Trump đồng thời cho rằng vấn đề này vẫn là một điểm nghẽn trong quan hệ giữa các bên.

Trước đó, Mỹ đã từng gây sức ép nhiều lần với Đan Mạch và NATO để có thể mua lại quyền sở hữu Greenland. Thậm chí, phía Mỹ cũng đã từng tuyên bố có thể dùng tới vũ lực để chiếm hòn đảo này.

Theo kế hoạch, Tổng thư ký Mark Rutte sẽ tới thăm Mỹ và hội đàm với Tổng thống Trump vào ngày 9/4. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - NATO tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là vấn đề Iran và sau khi ông Trump từng gây sức ép buộc Đan Mạch xem xét chuyển giao Greenland cho Mỹ.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: ông Trump chỉ trích NATO Trump chỉ trích quan hệ Mỹ NATO chiến dịch quân sự của Mỹ cuộc chiến Iran tấn công Iran
Tin liên quan

Cách một nhà máy ở Trung Quốc thích nghi với ông Trump, thuế quan và sự hỗn loạn
Cách một nhà máy ở Trung Quốc thích nghi với ông Trump, thuế quan và sự hỗn loạn

VOV.VN - Agilian Technology, công ty sản xuất sản phẩm chủ yếu cho các thương hiệu phương Tây, đã chứng kiến ​​các đơn đặt hàng từ Mỹ – chiếm hơn một nửa doanh thu của công ty – bị đóng băng trong nhiều tháng và khách hàng yêu cầu công ty thiết lập dây chuyền sản xuất bên ngoài Trung Quốc.

Cách một nhà máy ở Trung Quốc thích nghi với ông Trump, thuế quan và sự hỗn loạn

Cách một nhà máy ở Trung Quốc thích nghi với ông Trump, thuế quan và sự hỗn loạn

VOV.VN - Agilian Technology, công ty sản xuất sản phẩm chủ yếu cho các thương hiệu phương Tây, đã chứng kiến ​​các đơn đặt hàng từ Mỹ – chiếm hơn một nửa doanh thu của công ty – bị đóng băng trong nhiều tháng và khách hàng yêu cầu công ty thiết lập dây chuyền sản xuất bên ngoài Trung Quốc.

Ông Trump đưa ra thời hạn mới về phản ứng quân sự đối với Iran
Ông Trump đưa ra thời hạn mới về phản ứng quân sự đối với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/4 dường như đã đặt ra một thời hạn mới cho phản ứng quân sự của Mỹ nếu Iran không mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội, ông viết: “Thứ Ba (7/4), 20h giờ tối, giờ miền Đông!”

Ông Trump đưa ra thời hạn mới về phản ứng quân sự đối với Iran

Ông Trump đưa ra thời hạn mới về phản ứng quân sự đối với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/4 dường như đã đặt ra một thời hạn mới cho phản ứng quân sự của Mỹ nếu Iran không mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội, ông viết: “Thứ Ba (7/4), 20h giờ tối, giờ miền Đông!”

Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo rủi ro với Mỹ sau tối hậu thư của ông Trump
Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo rủi ro với Mỹ sau tối hậu thư của ông Trump

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf hôm 5/4 cảnh báo rằng các hành động của Mỹ có thể khiến tình hình tại khu vực trở nên căng thẳng.

Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo rủi ro với Mỹ sau tối hậu thư của ông Trump

Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo rủi ro với Mỹ sau tối hậu thư của ông Trump

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf hôm 5/4 cảnh báo rằng các hành động của Mỹ có thể khiến tình hình tại khu vực trở nên căng thẳng.

