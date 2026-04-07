Ông Trump chỉ trích NATO trước thềm chuyến thăm của Tổng thư ký Mark Rutte

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các nước đồng minh chưa chia sẻ gánh nặng một cách tương xứng, đồng thời nhắc lại quan điểm lâu nay của ông về việc NATO cần đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động an ninh chung.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập tới bất đồng liên quan đến Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Dù gọi Tổng thư ký NATO Mark Rutte là “một người tuyệt vời”, ông Trump cho biết Washington vẫn mong muốn kiểm soát Greenland, song phía Đan Mạch không chấp thuận. Ông Trump đồng thời cho rằng vấn đề này vẫn là một điểm nghẽn trong quan hệ giữa các bên.

Trước đó, Mỹ đã từng gây sức ép nhiều lần với Đan Mạch và NATO để có thể mua lại quyền sở hữu Greenland. Thậm chí, phía Mỹ cũng đã từng tuyên bố có thể dùng tới vũ lực để chiếm hòn đảo này.

Theo kế hoạch, Tổng thư ký Mark Rutte sẽ tới thăm Mỹ và hội đàm với Tổng thống Trump vào ngày 9/4. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - NATO tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là vấn đề Iran và sau khi ông Trump từng gây sức ép buộc Đan Mạch xem xét chuyển giao Greenland cho Mỹ.