Ông Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine vì tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ đã nhiều lần yêu cầu Ukraine không tấn công các cơ sở lọc dầu Nga. Theo ông, Ukraine “có thể làm bất cứ điều gì với Nga”, nhưng không nên đánh vào nhà máy lọc dầu vì điều đó ảnh hưởng tới nguồn cung diesel toàn cầu.

Ông Trump chỉ trích ông Zelensky vì Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đã nói rằng các ông có thể làm bất cứ điều gì các ông muốn với Nga, nhưng đừng tấn công các nhà máy lọc dầu, vì điều đó gây ra một vấn đề toàn cầu. Ông ấy muốn tạo vấn đề cho thế giới, cho nông dân và các chủ trang trại của chúng tôi, liên quan tới nhiên liệu diesel, bởi vì Nga cung cấp một phần lớn dầu diesel cho toàn thế giới”, ông Trump nói.

Ông Trump nói các cuộc tấn công của Kiev vào hạ tầng lọc dầu Nga đã góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt diesel, trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Mỹ tăng cao trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông cảnh báo ông Zelensky “tốt nhất nên dừng ngay” các cuộc tấn công này.

Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi Ukraine thay lãnh đạo, nói rằng nước này cần một nhà lãnh đạo mới có thể đạt được thỏa thuận. Ông Trump cho biết, ông Zelensky đã có thể dàn xếp xung đột với Nga rất nhiều lần nhưng cuối cùng lại không làm như vậy. Theo ông, Ukraine đã mất khoảng 30% lãnh thổ và cuộc chiến đã khiến hơn 1 triệu người thiệt mạng.

Những phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi ông Trump tuyên bố đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin để cho phép dầu diesel Nga quay lại thị trường Mỹ và toàn cầu. Bộ Tài chính Mỹ sau đó ban hành giấy phép chung, tạo ngoại lệ đối với một số lệnh trừng phạt liên quan đến dầu diesel Nga.

Ông Zelensky đã phản đối thỏa thuận này, gọi đây là quyết định “không công bằng và không trung thực”, đồng thời cho rằng động thái của ông Trump là “món quà” dành cho ông Putin.

Theo Axios, căng thẳng còn gia tăng sau cuộc gặp tại Miami giữa đại diện Ukraine với hai đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner. Tại cuộc gặp này, phía Mỹ được cho là đã cảnh báo có thể cắt hoặc hạn chế chia sẻ thông tin tình báo quan trọng với Ukraine nếu Kiev tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

Một quan chức Mỹ nói với Axios rằng ông Trump quyết định đạt thỏa thuận diesel với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi ông Zelensky phớt lờ nửa tá yêu cầu của Washington về việc dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng lọc dầu Nga.