Theo thông báo của Chính phủ Nga, các công ty dầu mỏ Nga sẽ lập tức tiến hành ký kết hợp đồng cung cấp dầu diesel với các đối tác nước ngoài, trên cơ sở phối hợp với chính phủ. Nga dự kiến xuất khẩu 300.000 tấn dầu diesel trong tháng 10, tăng lên 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn trong tháng 12. Về lâu dài, khối lượng có thể đạt 3 triệu tấn mỗi tháng.

Nga dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đưa 500.000 tấn ra thị trường thế giới. Ảnh: TASS

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak khẳng định quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm lần này sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng trong nước. Dầu diesel tại Nga được sản xuất từ dầu thô trong nước tại các nhà máy lọc dầu nội địa; sản lượng đủ đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, đồng thời bảo đảm các khối lượng cung ứng cho thị trường thế giới theo kế hoạch.

Động thái này diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về khả năng cung cấp các sản phẩm dầu mỏ. Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường Mỹ cũng như thị trường thế giới.

Chính quyền Mỹ cũng đã cho phép các giao dịch cung cấp dầu diesel của Nga ra thị trường thế giới nằm ngoài phạm vi trừng phạt của Mỹ đến ngày 7/4/2027.

Trước đó, Nga cấm xuất khẩu dầu diesel từ ngày 31/1/2026 đối với các doanh nghiệp không trực tiếp sản xuất nhiên liệu. Đến ngày 9/7, Chính phủ Nga mở rộng hạn chế sang cả các nhà sản xuất trực tiếp.