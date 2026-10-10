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Mỹ và đồng minh tìm cách phá vỡ thế bế tắc xung đột tại Ukraine

Thứ Bảy, 05:41, 10/10/2026
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VOV.VN - Mỹ đang thúc đẩy một sáng kiến ngoại giao mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, với các cuộc đàm phán diễn ra tại thành phố Miami, bang Florida, ngày 9/10.

Theo Axios, hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đã tiến hành thảo luận với phái đoàn Ukraine cùng đại diện một số nước châu Âu, Liên minh châu Âu và NATO. Nội dung đàm phán tập trung vào những đề xuất mới nhằm phá vỡ thế bế tắc hiện nay, trong đó có khả năng thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn từng phần, chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hoạt động vận chuyển ngũ cốc.

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Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, ông Jared Kushner, Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev và Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov tại Điện Kremlin, ngày 22/1/2026. Ảnh: Sputnik/Reuters

Các bên cũng thảo luận về những bảo đảm an ninh dành cho Ukraine và kế hoạch tái thiết kinh tế sau chiến tranh. Washington kỳ vọng có thể đạt được bước tiến ngoại giao trước khi mùa đông đến và cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ Mỹ diễn ra vào đầu tháng 11.

Tuy nhiên, tiến trình đàm phán đang trở nên phức tạp sau khi Tổng thống Trump công bố thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tăng nguồn cung dầu diesel của Nga cho thị trường Mỹ và thế giới.

Trong cuộc phỏng vấn cùng ngày với Axios, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích quyết định của Washington là không công bằng và thiếu trung thực, cho rằng việc nới lỏng trừng phạt có thể tạo thêm nguồn lực cho Nga tiếp tục cuộc chiến.

Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo Ukraine không loại trừ vai trò trung gian hòa giải của Mỹ. Trong khi đó, Moscow vẫn chưa thể hiện sự sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn từng phần.

Quang Trung/VOV-Washington
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