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Thủ tướng Israel cáo buộc Iran âm mưu tấn công ngày bầu cử

Thứ Tư, 06:43, 14/10/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Israel tối qua cáo buộc rằng quốc gia Hồi giáo Iran đang âm mưu tiến hành một cuộc tấn công nhằm gây ảnh đến cuộc tổng tuyển cử được lên kế hoạch tổ chức cuối tháng này ở Israel.

Ông Netanyahu cáo buộc Iran âm mưu phá hoại bầu cử Israel

Phát biểu trên kênh 14 của Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Iran có thể dàn dựng cuộc tấn công thông qua các lực lượng ủy nhiệm là phong trào Hamas ở dải Gaza và lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Địa điểm thực hiện cuộc tấn công có thể là khu Bờ Tây. Tuy nhiên, bằng chứng chứng minh cho cáo buộc, không được đề cập.

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Thủ tướng Israel cáo buộc Iran âm mưu tấn công trước ngày bầu cử (Ảnh: Reuters).

Israel ấn định tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 27/10 tới đây, trong bối cảnh Tel Aviv và Tehran vẫn đang trong tình trạng chiến tranh toàn diện. Ngày 28/2 vừa qua, Israel và Mỹ đã phát động chiến dịch tập kích bất ngờ vào Iran, viện lý do loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của quốc gia Hồi giáo.

Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy 1 năm, Israel khơi mào xung đột chống Iran. Trước đó, ngày 13/6 năm ngoái, Israel cũng phát động chiến tranh chống Iran với cùng lý do: ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, trong rất nhiều tuyên bố khác nhau những năm qua, giới chức Iran nhất quán khẳng định Tehran hoàn toàn không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Ngược lại, việc sở hữu vũ khí hạt nhân là điều cấm kỵ với quốc gia Hồi giáo.

Bá Thi/VOV-Cairo
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