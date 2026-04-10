Anh và Mỹ thảo luận các lựa chọn quân sự cho eo biển Hormuz

“Chúng tôi đang tập hợp liên minh các quốc gia nhằm triển khai một kế hoạch chính trị, ngoại giao, đồng thời xem xét năng lực quân sự cũng như cả vấn đề hậu cần trong việc đưa tàu thuyền đi qua eo biển này trên thực tế", ông Starmer phát biểu trong chuyến thăm Vùng Vịnh.

Thủ tướng Anh cho biết: “Đó là trọng tâm của cuộc thảo luận tối qua, vừa là sự tổng kết những gì tôi đã trao đổi tại đây, vừa tập trung vào một kế hoạch mang tính thực tiễn liên quan đến hoạt động hàng hải qua eo biển". Ông Starmer không cung cấp thêm chi tiết cụ thể.

Khi được hỏi liệu ông có đề cập đến các đe dọa từ phía Mỹ về việc rút khỏi NATO với ông Trump hay không, Thủ tướng Anh không trả lời trực tiếp, song nhấn mạnh rằng liên minh này phục vụ lợi ích của cả Mỹ và châu Âu.

“NATO là một liên minh phòng thủ trong nhiều thập kỷ qua đã giúp chúng ta an toàn hơn rất nhiều so với khi không có liên minh này", ông Starmer nói.