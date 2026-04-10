Anh và Mỹ thảo luận các lựa chọn quân sự cho eo biển Hormuz

Thứ Sáu, 19:59, 10/04/2026
VOV.VN - Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 10/4 cho biết, trong cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước đó, ông đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về năng lực quân sự cũng như các phương án hậu cần nhằm bảo đảm việc đi lại của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

“Chúng tôi đang tập hợp liên minh các quốc gia nhằm triển khai một kế hoạch chính trị, ngoại giao, đồng thời xem xét năng lực quân sự cũng như cả vấn đề hậu cần trong việc đưa tàu thuyền đi qua eo biển này trên thực tế", ông Starmer phát biểu trong chuyến thăm Vùng Vịnh.

Thủ tướng Anh cho biết: “Đó là trọng tâm của cuộc thảo luận tối qua, vừa là sự tổng kết những gì tôi đã trao đổi tại đây, vừa tập trung vào một kế hoạch mang tính thực tiễn liên quan đến hoạt động hàng hải qua eo biển". Ông Starmer không cung cấp thêm chi tiết cụ thể.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi liệu ông có đề cập đến các đe dọa từ phía Mỹ về việc rút khỏi NATO với ông Trump hay không, Thủ tướng Anh không trả lời trực tiếp, song nhấn mạnh rằng liên minh này phục vụ lợi ích của cả Mỹ và châu Âu.

“NATO là một liên minh phòng thủ trong nhiều thập kỷ qua đã giúp chúng ta an toàn hơn rất nhiều so với khi không có liên minh này", ông Starmer nói.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: Reuters
Tag: eo biển Hormuz tàu thuyền qua Hormuz cuộc chiến Iran Thủ tướng Anh Tổng thống Trump
Ông Trump nói Iran đang làm "rất kém" trong việc cho dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran đang làm “rất kém” trong việc đảm bảo dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh tình trạng hiện tại “không đúng với thỏa thuận mà chúng tôi đã đạt được”.

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran đang làm “rất kém” trong việc đảm bảo dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh tình trạng hiện tại “không đúng với thỏa thuận mà chúng tôi đã đạt được”.

Iran - Nga thảo luận về lệnh ngừng bắn và eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 9/4 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, trong đó hai bên thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, cũng như tình hình hiện tại tại eo biển Hormuz.

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 9/4 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, trong đó hai bên thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, cũng như tình hình hiện tại tại eo biển Hormuz.

Ông Trump cảnh báo Iran không được thu phí với tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào lãnh đạo Iran, sau khi xuất hiện thông tin nước này đang cân nhắc áp phí đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào lãnh đạo Iran, sau khi xuất hiện thông tin nước này đang cân nhắc áp phí đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

