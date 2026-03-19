Ông Trump đe dọa phá hủy mỏ khí lớn nhất thế giới nếu Iran tiếp tục tấn công Qatar

Thứ Năm, 10:17, 19/03/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel sẽ không tiếp tục tấn công mỏ khí đốt chủ chốt South Pars của Iran, song cảnh báo nếu Tehran tiếp tục tấn công Qatar, Washington sẽ đáp trả và “phá hủy hoàn toàn” cơ sở này.

Trong kịch bản đó, “dù có hay không có sự hỗ trợ hoặc đồng thuận của Israel, Mỹ sẽ phá hủy hoàn toàn mỏ khí đốt South Pars với mức độ sức mạnh mà Iran chưa từng chứng kiến”, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social tối 18/3, trong bối cảnh xung đột khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, đồng thời Iran tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào Qatar.

Ong trump de doa pha huy mo khi lon nhat the gioi neu iran tiep tuc tan cong qatar hinh anh 1
Tổng thống Donald Trump theo dõi hoạt động quân sự trong chiến dịch Epic Fury (tạm dịch là Cơn thịnh nộ kinh hoàng) nhằm vào Iran ngày 2/3. Ảnh: Nhà Trắng

Trong bài đăng, ông Trump khẳng định Mỹ “không hề hay biết” về vụ tấn công. Tuy nhiên, một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết trước đó cùng ngày, Washington đã được thông báo về kế hoạch của Israel nhằm vào mỏ khí này, dù không trực tiếp tham gia.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Qatar “không hề liên quan dù theo cách nào” đến các cuộc tấn công của Israel nhằm vào cơ sở khí đốt của Iran, nhưng “đáng tiếc là Iran không nhận thức được điều này” và đã tấn công Qatar một cách “vô lý và không công bằng”.

“Tôi không muốn cho phép mức độ bạo lực và hủy diệt như vậy, do những hệ lụy lâu dài đối với tương lai của Iran”, ông Trump nói, đồng thời khẳng định sẽ “không ngần ngại hành động” nếu các cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar tiếp tục bị tấn công.

Kiều Anh/VOV.VN
CIA: Iran tìm kiếm hỗ trợ tình báo từ Nga trong xung đột với Mỹ
VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe nói rằng Iran đang đề nghị Nga và các đối tác khác hỗ trợ tình báo về các mục tiêu quân sự của Mỹ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ quốc tế hóa sâu rộng hơn cuộc xung đột tại Trung Đông.

Mỹ cân nhắc tăng quân, chiến dịch tại Iran bước vào giai đoạn mới

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông, trong bối cảnh quân đội Mỹ chuẩn bị cho các bước đi tiếp theo trong chiến dịch nhằm vào Iran.

Đồng minh của ông Trump chỉ ra lý do Iran có thể mới là bên nắm thế chủ động

VOV.VN - "Chúng ta rõ ràng đã giáng đòn mạnh vào Iran trên thực địa, nhưng ở mức độ nào đó, họ mới là bên đang nắm thế chủ động. Họ quyết định chúng ta sẽ bị cuốn vào cuộc chiến này bao lâu và liệu có phải đưa bộ binh vào hay không", một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng nhận định.

