Ông Trump đe dọa phá hủy mỏ khí lớn nhất thế giới nếu Iran tiếp tục tấn công Qatar

Trong kịch bản đó, “dù có hay không có sự hỗ trợ hoặc đồng thuận của Israel, Mỹ sẽ phá hủy hoàn toàn mỏ khí đốt South Pars với mức độ sức mạnh mà Iran chưa từng chứng kiến”, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social tối 18/3, trong bối cảnh xung đột khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, đồng thời Iran tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào Qatar.

Tổng thống Donald Trump theo dõi hoạt động quân sự trong chiến dịch Epic Fury (tạm dịch là Cơn thịnh nộ kinh hoàng) nhằm vào Iran ngày 2/3. Ảnh: Nhà Trắng

Trong bài đăng, ông Trump khẳng định Mỹ “không hề hay biết” về vụ tấn công. Tuy nhiên, một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết trước đó cùng ngày, Washington đã được thông báo về kế hoạch của Israel nhằm vào mỏ khí này, dù không trực tiếp tham gia.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Qatar “không hề liên quan dù theo cách nào” đến các cuộc tấn công của Israel nhằm vào cơ sở khí đốt của Iran, nhưng “đáng tiếc là Iran không nhận thức được điều này” và đã tấn công Qatar một cách “vô lý và không công bằng”.

“Tôi không muốn cho phép mức độ bạo lực và hủy diệt như vậy, do những hệ lụy lâu dài đối với tương lai của Iran”, ông Trump nói, đồng thời khẳng định sẽ “không ngần ngại hành động” nếu các cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar tiếp tục bị tấn công.