Ngoại trưởng Iran cảnh báo “vũng lầy” Hormuz, bác bỏ giải pháp quân sự của Mỹ

Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 4/5, ông Araghchi cho biết các cuộc đàm phán “đang đạt tiến triển nhờ thiện chí của Pakistan”, đồng thời lưu ý “Mỹ cần cảnh giác trước nguy cơ bị lôi kéo trở lại vũng lầy bởi các tác nhân có ý đồ xấu. UAE cũng không phải ngoại lệ”.

Ngoại trưởng Iran cũng bác bỏ kế hoạch “Dự án Tự do” của Washington nhằm hộ tống tàu thương mại qua eo biển, cho rằng “Dự án Tự do thực chất là một dự án dẫn tới bế tắc”.

Các phát biểu của ông Araghchi được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ và Iran vừa xảy ra đụng độ tại eo biển Hormuz, làm dấy lên nghi vấn về khả năng duy trì thỏa thuận ngừng bắn kéo dài gần một tháng qua.