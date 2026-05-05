Ngoại trưởng Iran cảnh báo “vũng lầy” Hormuz, bác bỏ giải pháp quân sự của Mỹ

Thứ Ba, 05:39, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Mỹ và Các Tiểu vương quốc Arap Thống nhất (UAE) về nguy cơ bị cuốn vào một “vũng lầy”, nhấn mạnh rằng “các diễn biến gần đây tại eo biển Hormuz cho thấy rõ ràng không tồn tại giải pháp quân sự cho một cuộc khủng hoảng chính trị”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 4/5, ông Araghchi cho biết các cuộc đàm phán “đang đạt tiến triển nhờ thiện chí của Pakistan”, đồng thời lưu ý “Mỹ cần cảnh giác trước nguy cơ bị lôi kéo trở lại vũng lầy bởi các tác nhân có ý đồ xấu. UAE cũng không phải ngoại lệ”.

ngoai truong iran canh bao vung lay hormuz, bac bo giai phap quan su cua my hinh anh 1
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Iran cũng bác bỏ kế hoạch “Dự án Tự do” của Washington nhằm hộ tống tàu thương mại qua eo biển, cho rằng “Dự án Tự do thực chất là một dự án dẫn tới bế tắc”.

Các phát biểu của ông Araghchi được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ và Iran vừa xảy ra đụng độ tại eo biển Hormuz, làm dấy lên nghi vấn về khả năng duy trì thỏa thuận ngừng bắn kéo dài gần một tháng qua.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Iran ngoại trưởng Iran Hormuz giải pháp quân sự Mỹ xung đột Mỹ Iran
Tin liên quan

Iran đề xuất lộ trình 30 ngày với Mỹ để mở eo biển Hormuz
Iran đề xuất lộ trình 30 ngày với Mỹ để mở eo biển Hormuz

VOV.VN - Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Iran đã đề xuất với Mỹ một kế hoạch nhằm đạt được thỏa thuận trong vòng 30 ngày, trong đó có việc chấm dứt các hoạt động quân sự, dỡ bỏ phong tỏa trên biển và mở lại eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ sớm xem xét đề xuất mới của Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ sớm xem xét đề xuất mới của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/5 cho biết ông sẽ sớm xem xét một đề xuất mới do Iran gửi tới, song bày tỏ hoài nghi về khả năng đề xuất này được chấp nhận.

Iran tung phản hồi 14 điểm, buộc Mỹ lựa chọn ngoại giao hay đối đầu
Iran tung phản hồi 14 điểm, buộc Mỹ lựa chọn ngoại giao hay đối đầu

VOV.VN - Hãng thông tấn Tasnim của Iran hôm 2/5 đưa tin, Tehran đã gửi bản phản hồi gồm 14 điểm đối với đề xuất từ phía Mỹ.

