  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Iran đề xuất lộ trình 30 ngày với Mỹ để mở eo biển Hormuz

Chủ Nhật, 17:20, 03/05/2026
VOV.VN - Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Iran đã đề xuất với Mỹ một kế hoạch nhằm đạt được thỏa thuận trong vòng 30 ngày, trong đó có việc chấm dứt các hoạt động quân sự, dỡ bỏ phong tỏa trên biển và mở lại eo biển Hormuz.

Đề xuất này nằm trong gói kế hoạch mà Tehran đã chuyển tới Washington trước đó, đồng thời cho thấy Iran sẵn sàng kéo dài thêm một tháng cho các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Các nguồn tin cho biết Mỹ đã nhận được bản đề xuất gồm 14 điểm từ Iran, hướng tới một thỏa thuận khung. Thời hạn một tháng được đặt ra để đạt được các nội dung như mở eo biển Hormuz, chấm dứt phong tỏa hàng hải của Mỹ, cũng như kết thúc xung đột tại Iran và Lebanon.

Theo kế hoạch của Tehran, sau khi đạt được thỏa thuận ban đầu, hai bên sẽ tiếp tục bước vào các cuộc đàm phán kéo dài 1 tháng nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn về chương trình hạt nhân.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Iran chuẩn bị thông qua luật hạn chế tàu thuyền qua eo biển Hormuz
VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Press TV của Iran hôm 2/5 đưa tin, Quốc hội Iran đang chuẩn bị thông qua một dự luật nhằm hạn chế các loại tàu thuyền được phép đi qua eo biển Hormuz.

Iran cảnh báo nguy cơ tái bùng phát xung đột với Mỹ
VOV.VN - Một quan chức quân sự cấp cao của Iran nhận định nguy cơ xung đột với Mỹ là “có thể xảy ra” sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran.

"Nút thắt" khiến Mỹ không thể tung toàn bộ hạm đội tàu sân bay ra trận
VOV.VN - Năng lực triển khai tàu sân bay của Mỹ đang bị hạn chế do sự hao mòn trong vận hành, áp lực bảo trì gia tăng và những điểm nghẽn trong chuỗi công nghiệp quốc phòng. Những yếu tố này làm suy giảm đáng kể mức độ sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang.

