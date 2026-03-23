  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump nói đã có đồng thuận 15 điểm với Iran

Thứ Hai, 21:34, 23/03/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington “rất quyết tâm đạt được thỏa thuận với Iran” sau các cuộc tiếp xúc mà ông mô tả là “căng thẳng nhưng mang tính xây dựng”, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang và thị trường toàn cầu biến động mạnh.

Phát biểu với phóng viên sáng 23/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận với phía Iran sẽ sớm mang lại kết quả thực chất. Tổng thống Mỹ cho biết, Mỹ đã có các cuộc đàm phán mạnh mẽ với Iran và hai bên đã đạt được "những điểm đồng thuận quan trọng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo ông, hai đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner đã có các cuộc thảo luận với phía Iran và đi tới thống nhất chung. Mỹ và Iran đã có đồng thuận 15 điểm, trong đó có điều rất quan quan trọng là Iran cam kết sẽ không phát triển và sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông cho biết thêm, cũng có các cuộc trao đổi với phía Israel và ông tin rằng Israel sẽ rất hài lòng với những thoả thuận đạt được. Tổng thống Trump nhấn mạnh, giá dầu thế giới sẽ ngay lập tức giảm mạnh ngay sau khi thoả thuận chính thức có hiệu lực và ông muốn có "càng nhiều dầu càng tốt" khi đã nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu của Iran bị mắc cạn trên biển.

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran ngay lập tức bác bỏ thông tin này, khẳng định không hề tồn tại bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp hay gián tiếp nào giữa Tehran và Washington. Bộ Ngoại giao Iran cho rằng việc ông Trump bất ngờ hoãn kế hoạch tấn công các nhà máy điện của nước này chỉ là “một phần trong nỗ lực hạ nhiệt giá năng lượng và câu giờ cho các kế hoạch quân sự”.

Một quan chức an ninh cấp cao của Iran, được truyền thông nhà nước dẫn lời, tuyên bố “sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào”, đồng thời cảnh báo eo biển Hormuz khó có thể trở lại trạng thái bình thường trong bối cảnh hiện nay.

Những tuyên bố trái chiều được đưa ra sau khi ông Trump thông báo tạm hoãn các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại. Trước đó, ông đã đe dọa phá hủy các nhà máy điện của Iran nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz.

Diễn biến mới đã tác động mạnh tới thị trường tài chính. Giá dầu thô Mỹ giảm khoảng 10%, xuống dưới 90 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent cũng giảm mạnh về quanh mức 100 USD/thùng. Các thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt tăng hơn 1,5%, còn hợp đồng tương lai tại Mỹ đảo chiều tăng mạnh, với Dow Jones dự kiến tăng khoảng 1.000 điểm khi mở cửa.

Quang Trung/VOV-Washington
Tin liên quan

Truyền thông Iran: Ông Trump đã "nhượng bộ" sau cảnh báo cứng rắn của Tehran

VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Iran cho rằng, Tổng thống Donald Trump đã “nhượng bộ” sau khi tuyên bố hoãn tấn công vào cơ sở năng lượng và nhà máy điện của Iran trong vòng 5 ngày.

VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Iran cho rằng, Tổng thống Donald Trump đã “nhượng bộ” sau khi tuyên bố hoãn tấn công vào cơ sở năng lượng và nhà máy điện của Iran trong vòng 5 ngày.

Mỹ tạm hoãn tấn công nhà máy điện và hạ tầng năng lượng Iran trong 5 ngày

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã có các cuộc “đàm thoại hiệu quả” vào cuối tuần qua. Ông đã quyết định tạm hoãn kế hoạch tấn công vào các cơ sở điện và năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày.

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã có các cuộc “đàm thoại hiệu quả” vào cuối tuần qua. Ông đã quyết định tạm hoãn kế hoạch tấn công vào các cơ sở điện và năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày.

Iran dọa rải thủy lôi "toàn bộ Vịnh Ba Tư" nếu bị tấn công trên bộ

VOV.VN - Iran cảnh báo sẽ rải thủy lôi trên “toàn bộ Vịnh Ba Tư” nếu xảy ra một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào nước này và trách nhiệm cho kịch bản như vậy sẽ “thuộc về bên đưa ra đe dọa”.

VOV.VN - Iran cảnh báo sẽ rải thủy lôi trên “toàn bộ Vịnh Ba Tư” nếu xảy ra một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào nước này và trách nhiệm cho kịch bản như vậy sẽ “thuộc về bên đưa ra đe dọa”.

