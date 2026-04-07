Ông Trump đề xuất Mỹ thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Mỹ, thay vì Iran, nên là bên thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.

Phát biểu trước báo giới ngày 6/4, ông Trump nêu quan điểm: “Tại sao chúng ta không thu phí? Tôi muốn làm điều đó hơn là để họ thu”.

Tàu chở hàng di chuyển trên Vịnh Arab hướng về eo biển Hormuz, ngày 15/3/2026. Ảnh: AP

Theo ông, Mỹ có cơ sở để đưa ra đề xuất này dựa trên lợi thế quân sự trong bối cảnh xung đột hiện nay. “Tại sao chúng ta không làm? Chúng ta là bên chiến thắng. Chúng ta đã thắng. Họ đã bị đánh bại về mặt quân sự”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh việc mở lại eo biển Hormuz phải là một phần trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột với Iran.

“Chúng ta cần một thỏa thuận có thể chấp nhận được và một phần trong đó là phải đảm bảo tự do lưu thông dầu mỏ và hàng hóa”, ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng.

Ông cũng thừa nhận việc mở lại eo biển Hormuz là một vấn đề “khác biệt” so với các mục tiêu khác trong tiến trình đàm phán, song khẳng định đây là “ưu tiên rất lớn”.

Liên quan đến năng lực quân sự của Iran, Tổng thống Trump bày tỏ nghi ngờ về khả năng nước này tiếp tục rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.

“Họ không còn phương tiện rải thủy lôi nữa. Thậm chí tôi không chắc họ còn thủy lôi ở đó hay không”, ông nói, đồng thời cho rằng năng lực thực tế của Iran có thể đã suy giảm đáng kể.

Trước đó, ông Trump đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn 45 ngày do một số quốc gia đưa ra, cho rằng kế hoạch này “chưa đủ”. Đề xuất ngừng bắn được xem là nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng của Iran – bao gồm nhà máy điện – mà Mỹ từng cảnh báo có thể tiến hành nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa.

Trong khi đó, Iran đã tăng cường kiểm soát eo biển Hormuz bằng việc triển khai kế hoạch thu phí đối với các tàu chở dầu đi qua khu vực này. Kế hoạch được thông qua từ tháng trước nhằm khẳng định vai trò chủ quyền của Tehran đối với tuyến hàng hải chiến lược.