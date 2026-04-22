Ông Trump: Dỡ phong tỏa Hormuz sẽ làm mất cơ hội thỏa thuận với Iran

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhận định Iran không muốn đóng cửa eo biển Hormuz vì đây là tuyến vận tải quan trọng giúp nước này thu về khoảng 500 triệu USD mỗi ngày. Theo ông, việc Tehran tuyên bố muốn đóng eo biển chỉ nhằm “giữ thể diện” trong bối cảnh Mỹ đang áp đặt phong tỏa toàn diện.

Tổng thống Donald Trump phát biểu về Iran trước lễ trao Huân chương Danh dự tại Phòng Đông của Nhà Trắng, ngày 2/3/2026, ở Washington. Ảnh: AP

Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết thêm đã có các bên tiếp cận ông trong những ngày gần đây, đề cập khả năng Iran muốn nhanh chóng nối lại hoạt động tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng nếu Washington chấp nhận dỡ bỏ phong tỏa, điều đó có thể khiến khả năng đạt được một thỏa thuận với Tehran trở nên khó khăn, trừ khi Mỹ tiến hành các biện pháp quân sự quy mô lớn hơn.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho đến khi Tehran gửi đề xuất nhằm chấm dứt xung đột một cách lâu dài. Dù vậy, ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

Cùng ngày, phát biểu với báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani nhấn mạnh điều kiện tiên quyết để tiến trình đối thoại được khởi động là Mỹ phải dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa hàng hải đối với Iran.

“Ngay khi Washington chấm dứt phong tỏa hàng hải, tôi nghĩ vòng đàm phán tiếp theo có thể diễn ra ở Islamabad”, ông Iravani nói.