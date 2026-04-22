  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump: Dỡ phong tỏa Hormuz sẽ làm mất cơ hội thỏa thuận với Iran

Thứ Tư, 09:31, 22/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/4 cho rằng Tehran thực chất mong muốn eo biển Hormuz được mở lại, song ông cảnh báo việc Washington dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran có thể làm suy giảm triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhận định Iran không muốn đóng cửa eo biển Hormuz vì đây là tuyến vận tải quan trọng giúp nước này thu về khoảng 500 triệu USD mỗi ngày. Theo ông, việc Tehran tuyên bố muốn đóng eo biển chỉ nhằm “giữ thể diện” trong bối cảnh Mỹ đang áp đặt phong tỏa toàn diện.

Tổng thống Donald Trump phát biểu về Iran trước lễ trao Huân chương Danh dự tại Phòng Đông của Nhà Trắng, ngày 2/3/2026, ở Washington. Ảnh: AP

Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết thêm đã có các bên tiếp cận ông trong những ngày gần đây, đề cập khả năng Iran muốn nhanh chóng nối lại hoạt động tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng nếu Washington chấp nhận dỡ bỏ phong tỏa, điều đó có thể khiến khả năng đạt được một thỏa thuận với Tehran trở nên khó khăn, trừ khi Mỹ tiến hành các biện pháp quân sự quy mô lớn hơn.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho đến khi Tehran gửi đề xuất nhằm chấm dứt xung đột một cách lâu dài. Dù vậy, ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

Cùng ngày, phát biểu với báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani nhấn mạnh điều kiện tiên quyết để tiến trình đối thoại được khởi động là Mỹ phải dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa hàng hải đối với Iran.

“Ngay khi Washington chấm dứt phong tỏa hàng hải, tôi nghĩ vòng đàm phán tiếp theo có thể diễn ra ở Islamabad”, ông Iravani nói.

Thu giữ urani Iran: Bài toán khó chưa từng có đối với Mỹ

VOV.VN - Việc vận chuyển và xử lý urani làm giàu của Iran được đánh giá là một trong những thách thức kỹ thuật - chính trị phức tạp nhất từ trước đến nay, song giới chuyên gia cho rằng vẫn có thể thực hiện nếu đạt được một thỏa thuận phù hợp.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: eo biển Hormuz Donald Trump Mỹ Iran Trung Đông đàm phán Mỹ Iran
Mỹ siết phong tỏa dầu mỏ Iran, cảnh báo kho chứa sắp chạm ngưỡng

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các kho chứa dầu trên đảo Kharg của Iran có thể sẽ đầy trong vài ngày tới, trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì phong tỏa đối với hoạt động hàng hải của nước này.

“Vũ khí ngày tận thế” - công cụ răn đe của Iran không vượt ngưỡng hạt nhân

VOV.VN - Việc kiểm soát eo biển Hormuz đang mang lại cho Tehran một công cụ răn đe chiến lược đặc biệt, với tác động không chỉ về quân sự mà còn lan rộng tới toàn bộ nền kinh tế toàn cầu.

Mỹ hủy chuyến đi Pakistan của ông Vance, chờ đề xuất từ Iran

VOV.VN - Một quan chức Nhà Trắng cho biết, chuyến thăm dự kiến của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tới Islamabad (Pakistan) nhằm dẫn đầu các cuộc đàm phán hòa bình với Iran đã bị hủy, trong bối cảnh triển vọng tiến trình đối thoại vẫn còn nhiều bất định.

